Le SG de l'ONU honore deux Casques bleus des Forces Armées Royales décédés au service de la paix

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a honoré, jeudi, deux Casques bleus des Forces Armées Royales, lors de la cérémonie annuelle en hommage aux membres du personnel civil et en uniforme décédés dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU en 2023.



Cette cérémonie a eu lieu en présence du Représentant permanent adjoint du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Kadiri, et du Conseiller militaire auprès de la Mission Permanente du Royaume à l’ONU, le Colonel Najim Assid.



La Médaille Dag Hammarskjold a été décernée à titre posthume, par le Secrétaire général au Caporal-Chef Hafid Nachit et au soldat de première classe Driss Hajjaj, tous deux décédés le 02 octobre 2023, pendant l’exercice de leur noble mission de maintien de la paix au sein du contingent des Forces Armées Royales déployé à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine (MINUSCA).



A l’occasion de cette cérémonie, la communauté internationale a rendu hommage à plus de 4.300 hommes et femmes soldats de la paix, qui ont fait le sacrifice ultime au service de la paix depuis 1948, dont 61 au cours de l’année 2023.



Dans son allocution, M. Guterres a souligné que “la mémoire des casques bleus tombés au combat rappelle le coût humain tragique des conflits”, ajoutant qu’alors que le monde vit une époque difficile et dangereuse, le rôle des Casques bleus est plus indispensable que jamais.



“Ils nous montrent à quoi ressemble la paix: protéger les plus vulnérables, préserver de fragiles cessez-le-feu, désamorcer les conflits locaux, éliminer les mines et les restes explosifs de guerre, renforcer les institutions locales et les systèmes démocratiques dont dépendent la paix et le développement et mettre en œuvre la prévention, comme nous nous y sommes engagés dans le Nouvel Agenda pour la paix”.



Dans un message projeté dans la salle lors de cette cérémonie, le Représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à New York, l’ambassadeur Omar Hilale, a présenté ses plus sincères condoléances et prières aux familles endeuillées des honorables soldats de la paix et à la grande famille du maintien de la paix des Nations Unies.



Rendant un vibrant hommage au travail inestimable des soldats de la paix qui ont perdu la vie en défendant la noble cause de la paix et de la sécurité, ainsi que les principes et les valeurs partagés au sein des Nations Unies, M. Hilale a appelé au devoir “d’aspirer à poursuivre chaque jour nos efforts pour construire un monde d'espoir et de paix pour tous”.



Avec 1.714 Casques bleus déployés dans les missions onusiennes en République démocratique du Congo (MONUSCO) et en République centrafricaine (MINUSCA), le Royaume est actuellement le 8è contributeur de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.



La Journée internationale des Casques bleus, instituée en 2002 par l’Assemblée générale des Nations Unies, rend annuellement hommage à tous les hommes et les femmes qui servent dans les opérations de maintien de la paix, et honore la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en servant la noble cause de la paix.