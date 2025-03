Le Réseau africain des INDH entérine la candidature d’Amina Bouayach à la présidence de la GANRHI

Le Réseau africain des institutions nationales des droits de l'Homme (RINADH), réuni lundi en Assemblée générale au Palais des Nations à Genève, a entériné officiellement la candidature de la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach, à la présidence de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’Homme (GANHRI).



La candidature de Mme Bouayach a recueilli un large soutien africain, ce qui témoigne de la confiance en sa vision et sa capacité à diriger la GANHRI dans l’avenir, se félicite le CNDH dans un communiqué.



Le nom du nouveau président de la GANHRI devait être officiellement annoncé mardi, lors de l’Assemblée générale de l’Alliance mondiale, qui se tient à Genève, en marge de la 58ème session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU.



En janvier, le RINADH avait officiellement soumis la candidature de Mme Bouayach à la GANHRI, soulignant qu’en tant que secrétaire actuelle de l’Alliance, la candidate marocaine a fait preuve d’un "leadership exceptionnel, notamment au cours de son mandat de codirigeante de la GANHRI durant les trois dernières années".



L’instance panafricaine a également vanté “la vaste expérience” de Mme Bouayache lors de la “représentation de la GANHRI aux forums internationaux, son leadership stratégique dans la supervision des processus clés et son engagement de longue date en faveur de la promotion des droits de l’Homme, qui, ajoute le RINADH, font d’elle une candidate idéale pour ce poste prestigieux”.



Le RINADH a souligné que l’élection de Mme Bouayach assurerait la continuité du leadership, défendrait les valeurs de l’Alliance et renforcerait davantage son mandat sur la scène internationale.



"L’Afrique soutient pleinement la candidature d’Amina Bouayach à la présidence de l’Alliance mondiale des INDH… Nous avons voté massivement pour soutenir sa nomination”, a déclaré Joseph Whittal, président actuel du RINADH et président de l’INDH du Ghana, cité dans le communiqué.



“A l’unanimité, le groupe africain a soutenu la candidature de Mme Amina Bouayach. En tant que secrétaire de la GANHRI, elle nous a représentés efficacement”, a relevé pour sa part le directeur exécutif du RINADH, Gilbert Sebihogo, ajoutant que l’Afrique compte sur la présidente du CNDH pour porter sa voix sur la scène mondiale.



“Mme Amina Bouayach est un choix naturel, un choix que chaque INDH devrait soutenir, a affirmé, de son côté, Mme Namizata Sangaré, présidente de l’INDH de Côte d’Ivoire. Au sein du Réseau africain, nous sommes convaincus qu’elle dirigera brillamment la GANHRI”.



Avec l’appui unanime de l’Afrique, la candidature d’Amina Bouayach reflète l’engagement du continent en faveur d’institutions nationales des droits de l’Homme plus fortes, conclut-on de même source.