Le Raja signe son premier carton de la saison en Botola

Le Raja de Casablanca s'est octroyé 3 points, en corrigeant la Jeunesse sportive Salmi (1-4) à l'occasion de la 8e journée de la Botola Pro D1, samedi, au stade El Bachir de Mohammedia.



Le premier but a été inscrit à la 15e minute par Gibrel Sillah en faveur de la JSS. Les Vert et blanc sont revenus à la marque à la 26e minute avec un penalty tiré par Mohamed Nahiri. Le Raja a pris l'avantage grâce à une réalisation de Mohamed Azrida à la 39e minute, un but de Zakaria Hadraf à la 60e minute et une réalisation de Soufiane Benjdida à la 90e+4 minute.

Dans l’autre match disputé samedi au complexe sportif de Fès, le Maghreb de Fès (MAS) s'est imposé face au Mouloudia d'Oujda (MCO) par 2 buts à 1.



Les Fassis ont débloqué le compteur à la 10e minute avec un penalty signé Mohammed El Fkih. Le MCO a recollé au score à la 28e minute avec une réalisation de Paul Bassene. Le MAS a pris l'ascendant à la 58e minute avec un penalty tiré par Oussama Darfalou.



Vendredi au stade El Massira de Safi, l'Olympique de Safi et le Difaâ d'El Jadida ne se sont pas départagés (0-0). Quant au deuxième match avancé vendredi, il a vu le Hassania d'Agadir (HUSA) prendre le meilleur par 2 à 1 sur le Chabab de Mohammédia (SCCM).



Le Hassania d'Agadir a ouvert le score à la 19e minute sur penalty signé Youssef Mehri. Le SCCM est revenu à la marque à la 27e minute avec une réalisation d'Oussama El Mlioui. Le HUSA a pris le dessus à la 90+3 grâce à un but d'Abdelaziz Kaidi.



Les deux derniers matches comptant pour cette journée, ultime acte avant la trêve pour laisser place au Mondial, devaient opposer hier l’OCK à l’IRT et le WAC à l’UTS. Quant aux rencontres FUS-RSB et MAT-ASFAR, elles ont été reportées en raison de l’engagement des Berkanis et des Militaires en compétition continentale.