Le ‘’Printemps de la philosophie’’ de retour à Fès

La 17ème rencontre internationale ‘’Printemps de la philosophie’’ se tiendra les 4 et 5 mai à Fès autour de la thématique ‘’Philosophie de la beauté et cinéma’’. Initiée par l'Association des amis de la philosophie, cette manifestation culturelle devra réunir des philosophes, cinéastes et critiques du Maroc et du pourtour méditerranéen.

Cette édition verra la remise du Prix Averroès de la philosophie méditerranéenne, ainsi que des projections de films, des ateliers de cinéma et de critique et des débats entre philosophes et réalisateurs. Une table-ronde sur ‘’La philosophie de la beauté et le cinéma d’auteur’’ figure également au programme de cette manifestation, qui vise à ‘’faire résonner la philosophie dans l’espace public et de l’ouvrir au plus grand nombre de jeunes et au monde des idées’’. L’Association des amis de la philosophie avait déclaré en 2008 la ville de Fès ‘’Capitale méditerranéenne de la philosophie’’, et ce lors de la 7ème rencontre internationale ‘’le printemps de la philosophie’’, rappelle-t-on.