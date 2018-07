Le Président turc loue les relations de coopération entre son pays et le Maroc

Le Président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé sa fierté des relations de coopération unissant son pays et le Maroc, soulignant sa détermination à les raffermir davantage.

Recevant lundi au palais présidentiel à Ankara Habib El Malki, président de la Chambre des représentants qui a représenté S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, à la cérémonie d'investiture du Président turc.

Recep Tayyip Erdogan a exprimé ses remerciements au Souverain pour la participation du Maroc à la cérémonie de son investiture, faisant part à cette occasion de ses salutations et sa considération au Souverain ainsi que sa fierté des bonnes relations unissant les deux pays.

A cette occasion, Habib El Malki a transmis les félicitations de S.M le Roi, que Dieu l’assiste, au Président Erdogan et les vœux du Souverain de plein succès ainsi que la détermination du Souverain à renforcer la coopération et l'action commune entre les deux pays dans divers domaines au service des deux peuples frères.

La cérémonie d'investiture du Président turc s'est déroulée au complexe présidentiel à Ankara en présence de 22 chefs d'Etat et 28 chefs de gouvernement et présidents de Parlements.

Le Président Erdogan a prêté serment au Parlement, avant de se rendre au mausolée du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Ataturk.

S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, avait adressé un message de félicitations à Recep Tayyip Erdogan suite à sa réélection en tant que Président de la République de Turquie le 24 juin dernier.

Dans ce message, le Souverain avait exprimé au Président Erdogan ses meilleurs vœux de réussite dans l'accomplissement de ses hautes fonctions et dans la réalisation des aspirations du peuple turc frère à davantage de progrès et de prospérité.

SM le Roi, que Dieu l’assiste, avait souligné que «cette réélection témoigne de la confiance renouvelée par le peuple turc en votre personne et de sa considération de vos efforts soutenus en faveur du progrès, du développement et du renforcement de la position de la Turquie au sein de son environnement régional et sur la scène internationale».

Le Souverain avait également exprimé sa satisfaction des liens de fraternité solide et d'estime mutuelle unissant les deux peuples ainsi que des relations bilatérales basées sur la coopération fructueuse et la solidarité agissante et réaffirmé sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président turc en vue de raffermir ces relations et les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères, au service de leurs intérêts communs et en faveur de la consolidation de la sécurité, de la paix, et de la stabilité dans le monde.

Le Maroc et la Turquie entretiennent des relations diplomatiques historiques et profondes et les fortes relations commerciales et économiques bilatérales se sont consolidées par l'accord de libre-échange signé entre les deux pays.