Le Président nigérian reçoit Habib El Malki

Le Président nigérian, Muhammadu Buhari, a reçu, lundi au Palais des hôtes à Rabat, le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette audience, ce dernier a indiqué que les discussions qu'il a eues avec Muhammadu Buhari ont porté sur plusieurs questions d'intérêt commun, particulièrement celles liées aux défis sécuritaires dans la région.

Le Maroc et le Nigeria sont tous les deux «préoccupés» par le terrorisme et les mouvements séparatistes qui visent principalement à créer une anarchie institutionnelle et à affaiblir les Etats démocratiques, ou ceux qui sont sur la voie de la démocratie, mettant ainsi en péril la sécurité des pays, a souligné Habib El Malki.

Selon le président de la Chambre des représentants, cette rencontre a également été l'occasion de mettre en exergue la qualité des relations de coopération notamment dans les domaines économique, religieux et commercial entre le Maroc et le Nigeria, qui «joue un rôle important dans l'instauration de la paix dans la région compte tenu de sa puissance démographique et économique».

S'agissant de la coopération parlementaire, le Maroc et le Nigeria entretiennent des relations de qualité, a-t-il affirmé, mettant en avant l'échange régulier de visites entre les Chambres des représentants des deux pays.