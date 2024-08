Le Président de la République dominicaine transmet à SM le Roi le soutien de son pays à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et son intention d’ouvrir un consulat à Dakhla

Selon un communiqué publié, par le ministère des Affaires étrangères de la République Dominicaine, lors de l’audience que lui a accordée le Président de la République Dominicaine, M. Luis Abinader a chargé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, "le soutien ferme de la République Dominicaine à la souveraineté du Maroc sur le Sahara et l’intention de considérer en tant que priorité dans les futurs plans d’expansion, l’ouverture d’un consulat dans la ville de Dakhla".



M. Abinader a aussi réaffirmé que la République Dominicaine "considère le plan d'autonomie, proposé par le Maroc, comme l’unique solution au différend sur le Sahara", précise le communiqué.



Lors de cette audience, qui a eu lieu au Palais national, en marge de la cérémonie d’investiture du Président de la République Dominicaine, représentant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, M. Bourita a transmis au Président Abinader les félicitations de Sa Majesté le Roi et Ses vœux de succès dans son nouveau mandat, poursuit le communiqué



Selon la même source, le ministre a également transmis l'invitation de Sa Majesté le Roi à M. Luis Abinader pour effectuer une visite officielle au Maroc, une occasion pour mettre en place un cadre pour l'approfondissement des relations bilatérales dans divers domaines.



A cette occasion, le Président Abinader a souligné sa volonté de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et son intention d’effectuer une visite au Maroc à l’invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, souligne le communiqué.