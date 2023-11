Le Premier secrétaire reçoit une délégation du Centre Kalam

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu vendredi dernier (24 novembre) au siège central du parti à Rabat, une délégation du Centre Kalam composée de représentants des Pays-Bas, de l’Italie, de la Corée du Sud, de la Suisse et de la Syrie, qui ont effectué une visite à l’USFP pour s’enquérir de son histoire et prendre connaissance des projets et des visions les plus importants sur lesquels le parti de la Rose travaille.



Les membres de la délégation ont salué la rencontre avec Driss Lachguar, exprimant leur aspiration à développer davantage l’action et la communication avec les instances de l’USFP.



A rappeler que le Premier secrétaire était accompagné lors de cette réception d’Ayoub El Hachmi, membre de la commission des relations extérieures du parti, et d’Abdellatif Chantit, secrétaire provincial de l’USFP à Rabat.