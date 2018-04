Le Polisario tire à balles réelles sur la MINURSO

Entre le 2 et le 19 avril, les déclarations du porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, concernant les mouvements de troupe des milices du Polisario dans la zone tampon ont pour le moins changé.

Si au 2 avril, il avait déclaré, en réponse à une question qu’un journaliste lui a posée lors de point de presse quotidien : «Nos collègues de la MINURSO n’ont observé aucun mouvement d’éléments militaires dans la zone tampon» … «L’ONU continue d’observer de près la situation. Et je vais en rester là». Il n’a pas longtemps tergiversé puisqu’il a fini par avouer, dix sept jours plus tard, que «la MINURSO a fait savoir au Conseil de sécurité que le 16 mars, à proximité du site de la base d’opérations de Tifariti, des observateurs militaires de la MINURSO en service ont été stoppés par des membres armés du Front Polisario, par des coups de feu tirés en l’air. Après une brève discussion, les observateurs ont été autorisés à reprendre leur patrouille. Le commandant local du Front Polisario a par la suite condamné l’action non autorisée des soldats impliqués et a indiqué que des mesures disciplinaires seraient prises».

Entre ces deux dates, le Maroc n’est pas resté les bras croisés. En effet, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale s'est entretenu mercredi 4 avril avec le Secrétaire général de l'ONU à New York.

Muni d'un lourd dossier contenant notamment les textes de l'accord de cessez-le-feu, de l'accord militaire numéro un, d'un échange entre S.M le Roi Hassan II et l'ancien Secrétaire général de l'ONU Javier Pérez de Cuéllar et d'une carte du découpage du Sahara dans le cadre des accords encadrant le processus de cessez-le-feu, le chef de la diplomatie marocaine a notamment remis un message écrit du Souverain à Antonio Guterres.

Cette lettre a fait suite à un entretien entre S.M le Roi et le Secrétaire général de l'ONU au cours duquel le Souverain a fait part de sa "crainte que la situation à Tifariti et Bir Lahlou ne s'enlise, et ne soit pas résolue comme ce fut le cas pour Guergarat". Le Souverain a également pointé la "responsabilité flagrante de l'Algérie" dans ce conflit.

La part d'implication de l'Algérie dans le différend du Sahara a d’ailleurs été au cœur de la conférence de presse tenue par Nasser Bourita à l'issue de cette rencontre avec Antonio Guterres. "L'Algérie abrite et est un soutien diplomatique fort du Polisario. Vous le voyez vous-même, vous qui êtes dans les couloirs des Nations unies", a déclaré le ministre des Affaires étrangères à l'adresse des journalistes présents dans la salle, avant de se lancer dans une série de questions rhétoriques: "Qui bouge? Qui démarche pour le Polisario? Qui s'exprime pour le Polisario? Qui arme le Polisario? Qui le finance? Qui lui fournit des passeports ? Qui abrite leurs conférences ?".

Autre point abordé lors de cette sortie devant la presse, les récents développements dans la région située à l'est du Mur de défense marocain. "L'ONU a parlé d'incursions militaires, mais nous parlons de constructions, de postes militaires et de chantage aux forces onusiennes", a affirmé Nasser Bourita en référence aux récentes déclarations du porte-parole du Secrétaire général de l'ONU.

"Nous sommes venus avec des documents et des faits", a insisté le ministre avant de prendre de son dossier des photos aériennes montrant des constructions à Bir Lahlou et Tifariti. Des documents qui ont également été présentés au président du Conseil de sécurité et au secrétaire d'Etat américain par intérim la veille, lors d'une visite à Washington.

Il ne pouvait donc y avoir d’autres sorties pour Stéphane Dujarric que d’avouer une vérité qu’il voulait maintenir secrète. Il a donc attendu le bon moment pour le faire. A savoir la cérémonie d’hommage aux membres du personnel des Nations unies qui ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions entre juillet 2016 et fin 2017. Or la MINURSO a eu, elle aussi, à déplorer la mort des siens depuis 1991. Le rappeler aux parties concernées en ces temps où le Conseil de sécurité est en train de plancher sur le renouvellement de son mandat, c’est rappeler aussi que ses membres peuvent courir des dangers. Et notamment risquer de se faire tirer dessus à balles réelles et à n’importe quel moment. Les miliciens du Polisario l’ont fait le 16 mars et n’eût été la présence d’esprit et le calme des Casques bleus, le pire serait advenu. Les excuses du commandant de ces miliciens qui a promis aux membres de la mission onusienne que les responsables des tirs allaient être sanctionnés n’y changeront pas grand-chose. Les dissimulations du porte-parole du Secrétaire général de l’ONU non plus.