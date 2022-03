Le Polisario élimine l’un de ses “ chefs militaires ” pour avoir osé protester contre l’incarcération de Moustafa Sidi Bachir

Diverses sources concordantes ont rapporté que le polisario, sur instructions de la direction du renseignement militaire du palais d’El Mouradia, a éliminé Al-Haiba Abdullah Muhammad Al-Fadil, pseudo-ex-commandant du 3e bataillon d'unité militaire.



En guise de protestation contre l’incarcération de l’un de ses proches (prétenduministre de ce qu’ils appellent Communautés sahraouies), Mustafa Sidi Al-Bashir par la gendarmerie militaire algérienne de Blida, Al-Haiba a tenté de s'enfuir en Espagne.



Moustafa Sidi Bachir, pseudoex-ministre du polisario, est l’auteur de la fameuse déclaration : "Je ne suis pas ministre, Ghali n'est pas président, il n'y a pas de pays sahraoui, et le Maroc est plus proche de nous que l'Algérie. Nous mendions auprès des Algériens et nous avons exagéré dans cette longue mendicité de 46 ou 47 ans ».



Ce qui lui a valu d’être arrêté immédiatement après son retour. Un membre de la famille d’Abdullah Muhammad AlFadil est apparu dans une vidéo, déclarant sa «condamnation de la guerre». Il a insisté sur le fait que « la communauté internationale doit intervenir pour mettre un terme à ce conflit artificiel ». A.E.K.