Le “Petit Spirou” orphelin avec la mort de Philippe Tome

Le scénariste belge de bande dessinée Philippe Tome, créateur avec son complice Janry du “Petit Spirou”, est décédé samedi à 62 ans, ont annoncé “Les Amis de Spirou” et les éditions Dupuis.

“S’il y a un paradis pour les auteurs de Spirou, Rob-Vel, Jijé, Franquin et Nic viennent d’accueillir un nouveau. C’est avec une grande tristesse que nous venons d’apprendre la mort de Philippe Tome, survenue hier à l’âge de 62 ans”, ont écrit dimanche sur leur page Facebook “Les Amis de Spirou”.

Cette nouvelle “nous laisse tous tristes et abasourdis”, ont souligné dans un communiqué les éditions Dupuis, rappelant leurs liens étroits avec l’auteur né à Bruxelles le 24 février 1957.

Avec son complice, le dessinateur Janry, Philippe Tome (Philippe Vandevelde de son vrai nom) a repris la série Spirou et Fantasio puis donné naissance au “Petit Spirou” en 1987. Ils auront réalisé ensemble une trentaine d’albums de “Spirou” (petit ou grand).

Les aventures enlevées et volontiers coquines du “Petit Spirou”, entouré d’amis farceurs ou d’adultes parfois effrayants (le fameux prof de sport amateur de bière), aux titres inspirés à ces remarques constamment répétées aux enfants (“Dis bonjour à la dame!” ou “Merci qui?”), ont été traduites en dix langues selon les éditions Dupuis. Dix millions d’albums ont été écoulés dans le monde. Le “Petit Spirou” a aussi été adapté au cinéma en 2017.

En 1992, Tome et Janry ont reçu deux récompenses au Festival d’Angoulême: l’Alph-Art Humour et l’Alph-Art Jeunesse pour le second tome du “Petit Spirou”. Deux ans plus tard, le duo a reçu l’Alph-Art Jeunesse pour “Le Rayon noir”, la 44e aventure de Spirou et Fantasio.

Avec le Petit Spirou, Philippe a “réactualisé Spirou pour les lecteurs du moment en le réinscrivant dans l’air du temps”, celui des années 80, a expliqué Janry à l’AFP. “La question était comment faire du Spirou sans casser Spirou avec notre esprit à nous: Philippe eut donc l’idée d’inventer son enfance”.

“Le petit Spirou, c’est la première BD familiale avec des sujets qui peuvent fâcher Maman ou Papa. Aucune série traditionnelle n’avait encore osé parler de tabous comme les relations entre les hommes et les femmes, les rapports de force entre parents et enfants, les rapports entre les jeunes et les vieux, les rapports avec l’argent...”, estime le dessinateur.

Le 18ème album du Petit Spirou, terminé il y a quatre semaines, devrait sortir à la fin de l’année.

“Il est trop tôt pour savoir si la série va se poursuivre. L’heure et l’instant sont au deuil”, a-t-il dit, interrogé à ce sujet.

Tome avait aussi créé la BD “Soda” avec Luc Warnant en 1985.

“Depuis le début des années 80, la vie des Éditions Dupuis est étroitement liée à la carrière de Philippe. Avec Janry, son complice rencontré lors de cours de dessin, il a gravi tous les échelons du métier d’auteur de BD: du cul-de-lampe aux illustrations de rédactionnel, en passant par les décors de Cubitus ou de Robin Dubois”, expliquent les éditions Dupuis.

“Il adorait l’émulation, s’entourer de talents, ce qui le poussait à donner le meilleur de lui-même. L’amitié et la confiance étaient des valeurs auxquelles il tenait par-dessus tout. Sa fidélité de travail avec Janry et Stuf (Stéphane De Becker), décédé il y a 4 ans, en témoigne”, selon la même source.