Le Pentagone compte déployer 1500 soldats additionnels à la frontière américaine avec le Mexique 

Le Pentagone compte déployer 1500 soldats en service actif à la frontière des États-Unis avec le Mexique, a annoncé mercredi un responsable du département de la Défense. Ces troupes rejoindront les 2500 soldats de la réserve de l'armée et de la garde nationale appelés ces derniers mois pour soutenir les forces de l'ordre fédérales.



Le déploiement de l’armée fait suite à la promesse du président Donald Trump de contenir les “flux” des migrants illégaux vers le territoire américain. Selon le New York Times, les missions des troupes américaines comprennent la détection et la surveillance, la saisie de données, la formation, le transport et la maintenance. Aussitôt investi lundi le 47e président des Etats-Unis, Trump a signé un décret présidentiel qui ordonne à l’armée de participer au contrôle de l’immigration.



Le texte enjoigne au département de la Défense d’élaborer un plan permettant de “verrouiller les frontières et maintenir la souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécurité des États-Unis en repoussant toute forme d’invasion”.