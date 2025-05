Le Parlement marocain prend part à la session d'avril du Parlacen

Le Parlement marocain a pris part, du 28 au 30 avril en République dominicaine, aux travaux de la session d'avril du Parlement centraméricain (Parlacen).



La délégation marocaine a été composée des représentants de la section de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers auprès du Parlacen, Abdelali Barouki et Ahmed Lakhrif, indique un communiqué de la Chambre des représentants.



Dans une allocution lors d'un forum sur les défis du système d'intégration face à la crise migratoire croissante en Amérique centrale, la délégation marocaine a mis en avant la politique du Royaume en matière de gestion migratoire dans le cadre d'une approche conciliant les dimensions humaines, sécuritaires et de développement, relève la même source.



Elle a également mis en relief l'expérience du Maroc, conformément aux Hautes Directives Royales, en matière d’intégration des migrants dans le tissu national et de régularisation de leur situation.



Par ailleurs, les représentants du Parlement marocain ont eu des rencontres, notamment avec le président du Parlacen, Carlos Hernández, le président du Sénat en République dominicaine, Ricardo De Los Santos, le président de la Commission dominicaine permanente des relations extérieures et de la coopération internationale à la Chambre des députés, Ignacio Aracena et la présidente de la Commission des relations extérieures du Sénat, María Ortiz.



Ces rencontres ont constitué une occasion d’exprimer la volonté commune de renforcer la coopération parlementaire tant bilatérale que multilatérale, et de réitérer la position constante de la République dominicaine concernant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, ainsi que son soutien à l’initiative marocaine d'autonomie.



Lors de cet événement, une séance plénière a également eu lieu pour l’examen et l’approbation de plusieurs rapports et projets de résolution, portant sur la protection des enfants orphelins victimes de catastrophes, la migration et l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle en Amérique centrale, conclut le communiqué.