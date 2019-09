Le Pakistan réitère son soutien à notre intégrité territoriale

Le Pakistan a réaffirmé son soutien à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, estimant que le plan d'autonomie constitue le «cadre adéquat» pour le règlement du conflit artificiel autour du Sahara.

Cette position a été exprimée par l'ambassadeur du Pakistan au Maroc, Hamid Asghar Khan, jeudi à Rabat lors d'une rencontre avec la presse.

Le diplomate pakistanais nouvellement nommé à Rabat a relevé à cette occasion la solidité des relations entre son pays et le Maroc et souligné la nécessité de les développer davantage pour toucher les différents domaines.

«Partant des relations d'amitié existant entre le Pakistan et le Maroc, la position du Pakistan concernant la question du Sahara est claire et sans ambiguïté (…) nous soutenons l'intégrité territoriale du Maroc», a dit l'ambassadeur.

Dans ce contexte, Hamid Asghar Khan a noté que son pays a un avis «très positif» à l'égard du plan d'autonomie présenté par le Maroc, estimant que «ce plan réaliste constitue, aux côtés des résolutions pertinentes des Nations unies, une feuille de route pour le règlement de ce conflit artificiel».

D'un autre côté, l'ambassadeur pakistanais a affirmé que son pays souhaite consolider davantage ses liens avec le Maroc pour couvrir les différents domaines d'intérêt commun, notamment le tourisme, l'industrie et la défense.

«Le Pakistan aspire non seulement à diversifier ses relations avec le Maroc, mais aussi à les approfondir en intégrant d'autres domaines tels que le tourisme», étant donné que le gouvernement du Premier ministre, Imran Khan, accorde une importance particulière à la promotion du tourisme.

Evoquant le côté commercial, Hamid Asghar Khan a salué les progrès réalisés par le Maroc, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, au niveau des infrastructures de transport et de logistique, citant notamment l'exemple du port de Tanger Med, plus grande infrastructure portuaire en Afrique.

L'ambassadeur pakistanais a indiqué que son pays entend inviter le Maroc à participer au Festival du riz, organisé pour la promotion du riz local.