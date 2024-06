Le PSOE reste la première force politique en Espagne, le PP progresse

Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) reste la première force politique en Espagne, selon le dernier baromètre publié par le Centre d’investigations sociologiques (CIS) du mois de juin.



Certes, le PSOE recule par rapport au PP, mais il remporterait une éventuelle élection avec 31,7% des voix, contre 30,7% pour le PP, qui arriverait en deuxième position.

Selon des médias espagnols, dans la dernière enquête du mois de mai, le PSOE avait obtenu 35% des voix, soit cinq points de plus que le PP.



Par ailleurs, le parti d’extrême droite, Vox, se classerait troisième avec 12,1%, Sumar occuperait la quatrième place avec 8,8% et Podemos progresserait par rapport au mois de mai en enregistrant 2,2%.



A rappeler que lors des élections européennes, le PP, présidé par Alberto Núñez Feijóo, a obtenu 22 sièges, soit 9 de plus par rapport aux élections de 2019, tandis que le PSOE a obtenu 20 sièges, soit un de moins que lors des dernières élections, au moment où Vox a obtenu 6 sièges, soit deux de plus qu'en 2019.