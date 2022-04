Le PSOE désireux de faire entendre raison à d’ autres partis concernant le Sahara marocain

Le porte-parole du PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) au Congrès des députés, Héctor Gómez, a indiqué que son parti tente de parvenir à une entente avec l'opposition avant le vote cette semaine de la proposition non-législative que les petites formations politiques -qui rament, faut-il le souligner à contre-courant- Unidos Podemos (coalition de Podemos et de la Gauche Unie), ERC (Gauche républicaine de Catalogne) et Bildu (parti basque) ont présentée au Congrès des députés sur ce qu’ils appellent «l'autodétermination du Sahara».



Selon l’agence espagnole Europa Press, cette proposition « vise à ce que le Congrès exprime son soutien aux résolutions de l'ONU et à la Minurso, après que le gouvernement a accepté la proposition du Maroc d'autonomie pour cette région comme étant "la base la plus sérieuse, crédible et réaliste pour résoudre ce différend ».



La même source a indiqué que Héctor Gómez a affirmé dans un entretien diffusé sur la Radio nationale espagnole que le gouvernement va agir "dans le cadre de la légalité internationale et des résolutions des Nations unies" concernant ce conflit artificiel, tout en mettant en avant que le gouvernement devrait "provoquer des mouvements" qui conduisent à une solution au conflit du Sahara qui dure depuis presque 46 ans et à établir "un nouveau cadre de relations avec le Maroc basé sur le respect mutuel et la légalité internationale".



Il a également ajouté que le PSOE tente de parvenir à une entente avec les autres groupes parlementaires, tout en mettant l’accent «sur le fait que son parti défendra toujours ce qu'il considère comme bon pour l’Espagne ».



Il y a lieu de rappeler que le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, avait défendu mercredi dernier (30 mars 2022), devant le Congrès des députés, la nouvelle étape dans les relations entre Rabat et Madrid, en soulignant que les rapports avec le Maroc, un «voisin et un partenaire stratégique», constituent une «affaire d’Etat qui requiert une politique d’Etat ».



Il a relevé la volonté de l'Espagne d'établir avec le Maroc « les relations qui correspondent à deux pays voisins ayant une importance stratégique dans les domaines du contrôle migratoire, des relations économiques et commerciales et de la lutte contre le terrorisme». Et d’ajouter : «Nous avons emprunté la voie de la realpolitik pour répondre aux défis de l'Etat, notamment en matière de stabilité, de prospérité et de sécurité ».



Devant les députés espagnols, Pedro Sanchez a défendu la nouvelle position espagnole sur la question du Sahara en affirmant que «l’Espagne a pris cette décision (l’appui au plan d’autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le conflit du Sahara) avec la pleine volonté de faire un pas en avant» vers le règlement de ce différend.



«La décision que nous avons prise sur le Sahara est un pas supplémentaire sur le chemin qui a commencé il y a 14 ans lorsque le gouvernement espagnol a accueilli l’autonomie présentée par le Maroc comme une contribution précieuse à la solution d’un conflit bloqué depuis plus de quatre décennies », a-t-il développé.



Dans ce contexte, le chef du gouvernement espagnol rendra visite au Maroc dans les prochains jours sur invitation de S.M le Roi Mohammed VI.



D’autre part, Jorge Dezcallar, ancien ambassadeur au Maroc et ex-directeur du Centre national de l’intelligence (service secret espagnol connu sous l’acronyme CNI), a affirmé qu’«il n'y aura jamais de référendum au Sahara ».



«Ce qu'on ne peut jamais attendre du Maroc, c'est qu'il accepte un référendum d'autodétermination pour le Sahara, puisque les Marocains, toutes tendances idéologiques confondues, considèrent qu'il est déjà "énormément généreux" de leur part d'offrir l'autonomie. C'est ce que pensent les Marocains dans la rue et aussi dans les hautes sphères » du pouvoir, a mis en avant ce diplomate dans un entretien avec Europa Press.



Mourad Tabet