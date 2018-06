Le Onze national en quête d’une bonne performance face à la Roja

Le Onze national donnera la réplique, ce soir à partir de 19 heures au stade de Kaliningrad, à la sélection espagnole pour le compte de la troisième journée de la phase de poules (groupe B) du Mondial 2018 en Russie.

L’équipe nationale, qui reste sur deux défaites et une amère élimination, aura à cœur de terminer sa Coupe du monde sur une bonne performance face à un sacré morceau du football mondial. La sélection marocaine est arrivée samedi à Kaliningrad en provenance de Vorenej après un vol d’une heure et demie, lit-on sur le site officiel de la Fédération Royale marocaine de football, frmf.ma. Sur place, l’EN devait effectuer hier son ultime séance d’entraînement délocalisée au terrain du Lokomotiv en vue de préserver la pelouse du stade Kaliningrad suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur cette ville.

Lors de cette rencontre, l’équipe nationale ne pourra pas compter sur Youssef Aït Bennasser pour qui la page du Mondial est déjà tournée. Le site de la FRMF indique que ledit joueur a quitté le groupe et a rejoint la France après avoir subi des tests médicaux qui ont révélé une blessure à un genou.

En revanche, le sélectionneur national Hervé Renard pourra compter sur l’ensemble de ses éléments tenus d’oublier les deux défaites concédées face à l’Iran et au Portugal sur le score identique de 1 à 0 et de se ressaisir afin de jouer à fond leur chance face à un adversaire espagnol qui n’a pas encore assuré mathématiquement sa qualification au tour des huitièmes de finale.

La mission se veut donc des plus claires pour le Onze national : faire honneur à son standing et un résultat probant devant la Roja, championne du monde en 2010 et d’Europe en 2008 et 2012, permettra à l’équipe nationale d’envisager l’avenir sous de bons auspices, à commencer par l’échéance la plus proche, celle des éliminatoires de la CAN 2019.

Ce qui est sûr, c’est que malgré l’élimination, les partenaires de Noureddine Amrabet pourront de nouveau compter sur la présence du public marocain qui sera présent en grand nombre pour donner de la voix et pousser l’équipe à réussir un bon résultat, mettant ainsi fin à une série de contre-performances.

Il convient de rappeler en dernier lieu que le match Espagne-Maroc se jouera en simultanée avec Iran-Portugal, tout comme d’ailleurs les deux confrontations du groupe A, à savoir Uruguay-Russie et Arabie Saoudite-Egypte prévues à 15 heures.