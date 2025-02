Le Musée national de la musique à Meknès expose "Le métal sous toutes ses formes"

Le Musée national de la musique à Meknès a dévoilé, jeudi, l'éclat du métal à travers l'exposition provisoire "Le métal sous toutes ses formes", mettant en valeur l'art de la dinanderie marocaine.



A l'image des instruments de musique qui mettent en valeur la richesse des traditions marocaines, cette exposition, inaugurée lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouad Jamai, du gouverneur de la préfecture de Meknès, Abdelghani Sabbar et du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, est une invitation aux visiteurs de découvrir une symphonie entre les textures et les formes.



L'exposition, qui constitue une invitation à célébrer un patrimoine culturel riche et ancestral, transmis de génération en génération, donne à voir des pièces issues de la collection du musée national de la musique de Meknès, en cuivre, laiton, argent, fer et étain, façonnées par des artisans marocains, qui, au fil des siècles, ont su allier savoir-faire et créativité.



Chaque œuvre, aux teintes brunes, vertes et rouges, dévoile la douceur cachée du métal, magnifiée par la précision de la conception, la pureté des lignes et la finesse du modelé.

A l’aide de marteaux et de techniques ancestrales, les artisans transforment le métal en œuvres d'art, aussi bien des éléments décoratifs et utilitaires, un processus de création qui repose sur une alchimie entre le geste et la matière.



"C'est important de voir que même dans une ville comme Meknès, le Maroc peut être fier d'avoir un musée aussi beau, qu'il soit au niveau du contenu des objets que sur celui de la modernisation de la communication de ces objets", a déclaré à la presse M. Qotbi en marge de l'inauguration de cette exposition.



Il a qualifié d'"extraordinaire" cette exposition, enrichie par des photos et une projection vidéo permettant au public un voyage au cœur de cette pratique traditionnelle, en ce sens qu'elle "trace cette chose qui unit le monde, les hommes et les religions, à savoir la musique".



"Les instruments qui sont exposés renseignent sur le Maroc du vivre-ensemble", a-t-il dit.

Le président de la Fondation nationale des musées a fait savoir que le musée "est là aussi pour préserver nos traditions et montrer à nos générations et à nos visiteurs que le Royaume dispose d'une culture, d'un patrimoine comme bijou rare que la fondation est là pour préserver".



Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fondation nationale des musées qui porte sur l'organisation, chaque année, d'une exposition provisoire d'une durée d'une année, a déclaré pour sa part à la MAP, Safae Aqibi, conservatrice-adjointe au musée Dar Jamai, relevant qu'il s'agit de la deuxième exposition du genre dans ce musée.



Mme Aqibi a rappelé que la première exposition provisoire du musée a été organisée l'année dernière sur les bijoux de Meknès, ajoutant que l'exposition actuelle met en lumière des objets conçus à partir de différents métaux ainsi que d'autres de damasquinerie, l'art de la gravure sur acier que la capitale ismaélienne préserve et promeut.



Le lancement de cette exposition s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur d'Italie au Maroc et du premier conseiller, chef de mission adjoint à l'ambassade de Belgique à Rabat.