Le Mouvement Sahraouis pour la paix exhorte le polisario à négocier avec le Maroc le plan d’autonomie

Dans un communiqué rendu public le 12 août courant, le Mouvement Sahraouis pour la paix (MSP), né le 22 avril 2020 d’une scission au sein du mouvement séparatiste «polisario», appelle depuis Madrid à «un débat sincère et responsable entre tous les courants politiques sahraouis, y compris le «polisario» et les notables tribaux, afin de trouver une issue pacifique à la tragédie que subissent les Sahraouis depuis cinquante ans », et ce «sur la base de la Conférence de Dakar«, qu’il a coorganisée, fin octobre 2023, dans la capitale sénégalaise, avec le Centre africain d’intelligence stratégique pour la paix (CISPaix).



Dans ce communiqué, le MSP, constitué en grande partie d’anciens membres dirigeants du «polisario», à leur tête Hadj Ahmed Barikallah, se dit convaincu de la possibilité d’un accord avec le Royaume du Maroc. Il appelle «tous les Sahraouis de Tindouf à ne pas perdre de temps dans les querelles intestines d’un polisario au bord du gouffre et à se mobiliser dans le cadre du MSP pour ne pas rater une nouvelle opportunité de paix et de prospérité».

Le MSP, qui se positionne comme une alternative sérieuse et crédible à un «polisario» aux ordres de la junte algérienne, est favorable à un débat sur le plan d’autonomie sous souveraineté marocaine.



Mouvement modéré, le MSP souligne que dans la mesure où le mouvement séparatiste du polisario - et l’Algérie avec lui – refuse toujours le processus des tables rondes prôné par les Nations unies pour trouver une solution politique au différend artificiel autour du Sahara marocain, il est important de proposer une autre voie que les gesticulations belliqueuses, infructueuses au demeurant, d’un «polisario» aux abois, tout comme d’ailleurs un régime algérien, lui-même gangrené par la gabegie et les guerres intestines menées par les classes dirigeantes de la junte au pouvoir dans ce pays qui, malgré ses richesses naturelles, n’arrive pas à subvenir aux besoins les plus élémentaires de sa population et qui est de plus en plus isolé diplomatiquement, sur la scène internationale.



Ahmadou El-Katab