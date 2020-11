Le Mouvement Sahraouis pour la Paix se félicite de la résolution du Conseil de sécurité prorogeant le mandat de la MINURSO

Commentant la résolution onusienne prorogeant le mandat de la MINURSO, la direction du Mouvement Sahraouis pour la Paix (MSP) a exprimé, dans un communiqué, son soulagement devant cette résolution reconduisant, pour un an, le mandat de la MINURSO, soulignant la nécessité de préserver le cessez-le-feu comme un début crédible menant à une solution finale négociée du conflit artificiel.



Dans sa déclaration, le mouvement a salué la volonté de la communauté internationale de préserver la paix et la sécurité dans la région et exprimé sa satisfaction de la poursuite des efforts du Conseil de sécurité des Nations unies en vue de trouver une solution politique pacifique et concertée pour mettre fin au conflit existant, malgré le fait qu'aucun progrès notable n'a été enregistré dans le processus politique.



Sur un plan connexe, le mouvement a appelé les parties à répondre à l'appel du Conseil de sécurité visant à faire preuve de plus de retenue et de maintenir la stabilité en vue de créer un climat propice au succès du processus politique, exprimant sa pleine volonté de contribuer sérieusement aux efforts consentis.



A.E.K