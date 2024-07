Le Moussem culturel d'Assilah célèbre le talent et la créativité des enfants

A l'instar des éditions précédentes, la session d'été de la 45ème édition du Moussem culturel international d'Assilah célèbre le talent et la créativité des enfants, à travers une série d'activités artistiques et culturelles dédiées aux jeunes artistes en herbe

.

Dans le cadre de cette session consacrée aux arts plastiques, la Fondation du Forum d’Assilah, organisatrice de l'événement, a mis en place un programme culturel riche et varié au profit des enfants, issus d'Assilah d'ailleurs, avec au menu des activités éducatives, artistiques et ludiques.



Il s'agit notamment de l'atelier de peinture murale pour les enfants d'Assilah, l'atelier de peinture "les enfants du Moussem", et l’atelier d'expression littéraire et d'écriture pour enfants.



Encadrés par des artistes, des écrivains et des professeurs de l'enseignement secondaire, ces ateliers visent à permettre aux jeunes pousses créatives de laisser libre cours à leur imagination, d'alimenter leur passion pour la peinture et l'écriture et leur donner l'envie de découvrir le monde passionnant de l'art.



"Depuis 2009, les enfants d’Assilah se réunissent pendant leurs vacances pour nourrir leur passion pour l’écriture, relater leur vie, transcrire leurs imaginations et leurs rêves", a souligné Mustapha Baalich, coordinateur de l’atelier d'expression littéraire et d'écriture pour enfants, notant que la Fondation du Forum d’Assilah s’est engagée à inviter des écrivains renommés de divers genres littéraires, choisis pour leur expérience, leurs compétences en écriture, et leur capacité à interagir efficacement avec les jeunes.



M. Baalich a fait savoir que ces jeunes ont été encadrés, récemment, par l'académicien Aboukheir Nassiri, le poète Mohamed El Moudden et le conteur Abdessamad Merroun, lors de rencontres, ateliers et sorties, qui ont permis aux bénéficiaires d'explorer l’écriture de nouvelles en lisant et en analysant des textes d’auteurs majeurs, en décomposant leurs techniques, et en tentant de les imiter.



L’atelier a également organisé un voyage pédagogique à Rabat, où les participants ont assisté à une présentation sur la vie du Prophète Sidna Mohamed (paix et bénédiction de Dieu sur Lui), organisée par l’ICESCO, a-t-il noté, relevant que cette expérience les a inspirés à rédiger des textes de littérature de voyage.



Il a relevé que les enfants de l’atelier ont vu leurs efforts et engagements transformés en réalisations concrètes, suite à la publication de leurs écrits dans des journaux, magazines et sites web, soulignant que certains ont même remporté des prix nationaux et régionaux pour leurs oeuvres. Concernant l'atelier "Des enfants du Moussem", il est devenu, au fil des années, un véritable espace créatif, attirant les enfants d’Assilah, ainsi que les jeunes visiteurs de la ville, tant durant les week-ends que pendant la période du Moussem.

Ce type d’activités est perçu comme un outil précieux pour approfondir la compréhension des jeunes envers diverses cultures.



Il stimule également la créativité et l’expression artistique, facilitant ainsi l’intégration sociale, la communication et l’interaction positive des enfants avec leurs pairs et la communauté.



Dans une déclaration à la MAP, l'artiste-peintre Kawtar Echrigui, encadrante de l'atelier, a souligné que ce dernier témoigne de l’engagement de la Fondation du Forum d’Assilah à impliquer les enfants dans les événements culturels et artistiques dès leur plus jeune âge, relevant qu'il s'agit d'une véritable pépinière pour la découverte des jeunes talents et le développement de l'imagination et du sens de la créativité chez les enfants.



"Cet atelier vise à encourager les enfants à exprimer leur créativité et à développer leurs compétences artistiques, ainsi qu'à favoriser leur épanouissement personnel", a-t-elle dit, notant que cela se réalise dans un cadre propice, offrant des opportunités de participation et d’apprentissage à travers l’art, ainsi qu’une interaction enrichissante avec des artistes de renom au sein du Palais de la culture. Mme Echrigui a, en outre, relevé que les enfants d'Assilah sont imprégnés d'art dès leur plus jeune âge, grâce aux fresques qui ornent les murs de la médina, soulignant que ces artistes en herbe ont réalisé, du 5 au 11 juillet, de belles fresques murales, qui ont égayé les murs des ruelles de la ville.



Elle a affirmé que cet atelier offre l'occasion aux enfants, âgés de 4 à 17 ans, d'apprendre les techniques de peinture et de développer leur confiance en eux, soulignant que les réalisations de ces enfants sont célébrées à travers des expositions de leurs œuvres, attirant leurs parents, ainsi que les amateurs de l'art et de la créativité.

C’est ainsi que le Moussem d’Assilah nourrit des ambitions sans frontières, s’efforçant de développer le talent, la créativité et le goût artistique des enfants.



La session d'été de cette édition du Moussem, organisée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l'initiative de la Fondation du Forum d'Assilah, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) et la commune d’Assilah, est consacrée aux arts plastiques.



Au programme figurent plusieurs ateliers artistiques, la réalisation de fresques murales, et des colloques sur "l'art contemporain et le discours de crise" et "le marché de l'art et la valeur de la création", ainsi que trois conférences thématiques sur "L'histoire et l'évolution de la gravure", "Introduction à l'histoire des gravures au Maroc" et "L'histoire de l'impression et de l'édition au Maroc".