“Le Mejhoul, perle des dattes ” , ouvrage scientifique émirati sur cette variété de dattes marocaines

Le Conseil d'administration du Prix international Khalifa du palmier dattier et de l'innovation agricole a annoncé la publication du nouvel ouvrage scientifique "Le Mejhoul, perle des dattes", qui relate l'origine de cette variété de dattes de la région de Boudnib dans le sud-est du Maroc.



L'ouvrage a été élaboré avec la participation des ministres de l'Agriculture de plusieurs pays, à savoir les Emirats arabes unis, le Maroc, l'Egypte, Israel, le Soudan, la Jordanie et la Mauritanie.



De même, de nombreux experts ont participé à cette publication scientifique, issus notamment de l'Organisation arabe du développement agricole, du Centre international des recherches agricoles dans les zones arides, de l'Union des centres agricoles au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, du Centre arabe pour les recherches agricoles dans les zones sèches et les terres arides, en plus d'experts dans le domaine du palmier venant de plusieurs pays, dont notamment les USA, le Mexique, l'Australie, la Namibie, l'Irak, Israël, l'Espagne, l'Inde, le Maroc, les Emirats arabes unis, l'Egypte, l'Italie et la Palestine.



L'ouvrage a été présenté lors d'une conférence de presse à l'issue de la première session scientifique de la 7ème Conférence internationale du palmier dattier, tenue récemment à Abu Dhabi. Cette session a été consacrée aux dattes Mejhoul, avec la participation de 17 scientifiques et chercheurs spécialisés dans cette variété de dattes, représentant 13 pays.



A cette occasion, le ministre émirati de la Tolérance et de la Coexistence et Président du Conseil d'administration du Prix, Nahayan Mabarak Al Nahayan, a indiqué que cet ouvrage est le premier de son genre dans le domaine de la documentation de l'origine des dattes Mejhoul de la région de Boudnib dans le sud-est du Royaume du Maroc.



De son côté, le secrétaire général du Prix, Abdelouahhab Zaid, a relevé que 8 ministres de l'Agriculture, 4 organisations internationales et 44 chercheurs et scientifiques spécialisés dans cette variété de dattes ont participé à cette publication scientifique, expliquant qu'ils ont conclu, grâce à des preuves irréfutables, que le Mejhoul provient bien de la région de Boudnib et a été transféré en Californie aux USA en 1927, à partir de laquelle il a été multiplié et propagé à travers le monde.



Le livre constitue un saut qualitatif dans le domaine de la documentation de cette variété de dattes distingué au niveau mondial, a ajouté Abdelouahhab Zaid, qui a assuré la préparation de l'ouvrage en coopération avec Abdallah Ouahbi, expert international en la matière, affirmant que la publication vient démentir les rumeurs sur l'origine du Mejhoul, eu égard à sa bonne réputation, ses caractéristiques uniques et son prix élevé par rapport aux autres types de dattes.



Plusieurs pays ont tenté de s'approprier l'origine du Mejhoul sans pouvoir présenter des preuves scientifiques traçant l'origine de ce type, a-t-il noté.



Pour sa part, Glenn C. Wright de l'Université d'Arizona a affirmé que ce type de dattes a été introduit aux USA en 1927 par Dr Walter Swingle, faisant savoir que le botaniste américain a visité la région de Boudnib d'où il a ramené 11 plants de type Mejhoul, qu'il a plantés en Californie au sein d'une installation du ministère américain de l'Agriculture.



A partir de là, la culture, la production et l'industrie des dattes Mejhoul se sont étendues à de nombreux pays, a ajouté Glenn C. Wright.