Le Maroc, un marché touristique prometteur pour les philippins

Le Maroc constitue un marché touristique «prometteur», pouvant se positionner comme destination «populaire» auprès des Philippins, a indiqué la présidente de l'association des agences de voyage des Philippines (PTAA), Michelle Taylan.



Le Maroc, une mosaïque de cultures et d'influences, est une destination privilégiée pour les Philippins, dont la plupart voyagent à la recherche de nouvelles expériences à explorer, a relevé, dans une déclaration à la MAP, Mme Taylan, également directrice de la “Travel Tour Expo” des Philippines.



La PTAA vient d'organiser une tournée « de familiarisation » au Maroc afin de mieux promouvoir le pays auprès des voyageurs philippins, a-t-elle noté, faisant savoir qu'une vingtaine d'agents de voyage de l’association se sont donc rendus dans plusieurs villes marocaines afin de découvrir davantage le pays et pouvoir ainsi partager leurs expériences et suggérer à leurs clients des itinéraires au Maroc.

Elle a, dans ce sens, mis l’accent sur la richesse du patrimoine culturel millénaire du Maroc, marqué par le brassage de civilisations, notamment berbère, arabo-musulmane, et andalouse.



Ce mélange de traditions, d’us et de coutumes des différentes cultures amazighe, arabo-musulmane, hassanie, juive, andalouse, méditerranéenne et africaine, donne au Maroc un héritage culturel riche et diversifié, a-t-elle poursuivi, évoquant également les particularités dont jouit chaque région du pays et qui contribuent à enrichir la diversité culturelle marocaine.



Avec "sa grande richesse culturelle, son art unique et la beauté de ses paysages, le Maroc va attirer de nombreux visiteurs philippins", a estimé Mme Taylan, notant que l’emplacement géographique du pays en fait un "carrefour de cultures et d’influences".



C’est d’ailleurs cette diversification qui motive les agences de voyage philippines à promouvoir le Maroc comme destination touristique auprès des voyageurs, a-t-elle expliqué, affirmant que même en période de pandémie, de nombreuses agences de voyage proposaient le Maroc comme l'un des pays “uniques” à visiter et qui ne requiert pas de visa pour les citoyens philippins.



Mme Taylan a aussi évoqué les endroits historiques et culturels qu'abrite le Maroc et qui peuvent intéresser les voyageurs philippins et leur offrir des expériences uniques, s’arrêtant en outre sur la découverte de la gastronomie marocaine unique, qu’elle a qualifié “d’expérience marquante”.



La PTAA, association des agences de voyage des Philippines, a pour but de promouvoir le pays en tant que destination touristique majeure en Asie. Elle a créé, en 1994, le “Travel Tour Expo”, devenu le plus grand événement de l'industrie du voyage et du tourisme aux Philippines.



Cette exposition permet aux agences de voyage de présenter leurs produits et services au public, et de promouvoir plusieurs destinations touristiques auprès des Philippins.