Le Maroc, un exemple à suivre à bien des égards

Karim Bouamrane, maire de la commune française de Saint-Ouen-sur-Seine


Libé
Vendredi 14 Novembre 2025

Le Maroc constitue un exemple à suivre dans son approche de développement, a souligné Karim Bouamrane, maire de la commune française de Saint-Ouen-sur-Seine (Grand Paris), en marge de la COP30 qui se tient à Belém, en Amazonie brésilienne.

«Le Royaume est une référence dans sa capacité à répondre aux grands enjeux contemporains, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, de la formation, du sport, de la diplomatie, de l’égalité femmes-hommes ou encore de la promotion d'un soft power. On le voit chaque jour», a déclaré M. Bouamrane dans une interview à MAP-Brésil.
Le responsable franco-marocain a soutenu que « le leadership du Maroc n’est pas seulement africain, il est global ».

Dans le domaine de l'environnement, M. Bouamrane a souligné que le Royaume se positionne à l’avant-garde dans la lutte contre le changement climatique et la gestion du stress hydrique, grâce à une stratégie proactive intégrant notamment le dessalement de l’eau de mer, la réutilisation des eaux usées et la préservation des ressources hydriques, garantissant ainsi sa souveraineté nationale.

M. Bouamrane a également salué la dimension civique et sociale du Maroc: « Le respect des institutions ainsi que l’engagement des jeunes font du Maroc un pays inspirant. C’est un pays aimant, qui transmet un sentiment de fierté et d’appartenance, même à sa communauté résidant à l’étranger».

Il a enfin insisté sur l’importance du rôle des partenaires internationaux, notamment la France, pour partager expertise et bonnes pratiques et garantir un développement humain durable.


