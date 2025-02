Le Maroc, un acteur clé dans le renforcement de la coopération africaine en matière de cybersécurité

Le Maroc est un acteur clé dans le renforcement de la coopération africaine conjointe en matière de transformation numérique et de cybersécurité, a affirmé, mardi à Rabat, le secrétaire général du ministère mauritanien de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration, Khaled Abidine Sidi.



Dans une déclaration à la MAP en marge du Forum africain de la cybersécurité à Rabat, le responsable mauritanien a relevé que cet événement, qui réunit des décideurs et des experts de différents pays, témoigne du rôle prépondérant du Royaume dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. Il a noté que la transformation numérique n’est plus un choix, mais une nécessité qui exige de redoubler d'efforts et de renforcer la coopération commune, notamment en matière de cybersécurité, mettant en avant les efforts déployés pour la tenue du Forum africain de la cybersécurité.



Pour sa part, le directeur de la modernisation de l’administration au ministère mauritanien de la Transformation numérique, Ahmed Lahbib Abnou, s'est arrêté sur l'importance du forum qui se veut une plateforme de premier plan pour l'échange d’expériences et de connaissances avec des experts venus d'Afrique et de la région MENA. Il a, dans ce sens, fait part de l'ambition de la Mauritanie de consolider sa coopération avec le Maroc dans le domaine de la cybersécurité et tirer parti de l'expertise du Royaume, un pays leader en la matière.



M. Abnou a insisté sur l’importance de l’IA pour impulser davantage le processus de développement, soulignant la nécessité de créer un environnement propice à l'échange et à la coopération avec les pays du voisinage, notamment le Maroc, afin de développer les technologies modernes et des solutions innovantes dans ce domaine.



Ce forum réaffirme le rôle central du Maroc en tant que hub incontournable de la coopération numérique en Afrique à la faveur d'efforts inlassables visant à fédérer les efforts des différents pays africains et à contribuer à la transformation numérique durable et au renforcement de la cybersécurité sur le continent, a-t-il ajouté.



Le Forum africain de la cybersécurité tenue sous le thème "Intelligence artificielle et cloud de confiance: un pilier pour le renforcement de la cybersécurité" a rassemblé plus de 900 participants représentant 29 pays d'Afrique et du monde arabe dont des ministres, des directeurs d'autorités nationales de cybersécurité, des professionnels du secteur et des entrepreneurs.



Ce forum, centré sur les enjeux stratégiques liés à la transformation numérique et à la sécurisation du cyberespace en Afrique, aborde des thématiques portant sur la transformation de la cybersécurité et le renforcement de la résilience numérique du continent, la sécurisation et l’optimisation des opérations industrielles, avec un focus sur les secteurs stratégiques tels que le pétrole et le gaz, ainsi que la protection des grands événements internationaux, notamment la Coupe du monde et les Jeux Olympiques.



Au menu de cet événement figurent aussi des ateliers axés sur l'utilisation de l’intelligence artificielle pour la détection des menaces, l’analyse prédictive et l’automatisation de la sécurité dans DevSecOps, en plus de l’amélioration de la gestion des risques.



De même, le forum s'est marqué par la tenue de deux événements majeurs, en l'occurrence la réunion annuelle des Autorités nationales de cybersécurité africaines (ANCA), dont le Royaume du Maroc (DGSSI) assure la vice-présidence, ainsi que la réunion de haut niveau sur l’intelligence artificielle pour l’Afrique, initiée sous l’égide de Smart Africa, pour explorer des initiatives stratégiques dans ce domaine.