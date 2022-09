Le Maroc souligne à New York la place importante de la cause palestinienne dans l'action entreprise sous le leadership de S.M le Roi

La question palestinienne et le statut de la ville d'Al-Qods sont toujours au centre des préoccupations de tous les Marocains, et continueront d'occuper une place importante dans l'action politique, diplomatique et humanitaire du Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Intervenant lors de la réunion annuelle de coordination des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), tenue en marge de la 77ème session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le ministre a indiqué que la position du Maroc était et restera claire et constante vis-à-vis de la question palestinienne qui bénéficie d'un intérêt particulier auprès de l'ensemble des Marocains. Cette position, a ajouté M.Bourita, était derrière l'appel de feu SM Hassan II à ses frères les leaders des pays islamiques, en 1969, à tenir l'historique premier Sommet islamique à Rabat, qui a abouti à la création de l'Organisation de la conférence islamique. Le Royaume n'a pas cessé, à l'instar de tous les pays islamiques frères, de souligner que la cause palestinienne demeure au cœur des préoccupations de l'organisation, a indiqué le ministre, ajoutant qu'on ne peut atteindre une paix globale dans la région sans une solution acceptable à cette question et sans que le peuple palestinien ne bénéficie de ses droits légitimes, dont l'établissement d'un Etat indépendant, avec Al-Qods comme capitale, dans le cadre de la solution de deux Etats et conformément aux résolutions internationales y afférentes. Dans ce cadre, M. Bourita a affirmé que le Maroc poursuivra ses efforts, en mettant à profit ses capacités et ses relations distinguées avec toutes les parties et l'ensemble des puissances internationales agissantes, afin d'assurer les conditions idoines pour une reprise des négociations, qui constituent la seule voie pour mettre fin au conflit et assurer la paix et la stabilité au MoyenOrient. Le ministre a également rappelé que l'agence Bayt Mal Al Qods a entrepris, sous la supervision personnelle de SM le Roi Mohammed VI, de nombreux projets dans les domaines du logement, de l'éducation et de l'action sociale en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Maqdessis, soutenir leur résistance et préserver les aspects civilisationnels et spirituels de la ville sainte, eu égard à sa place comme carrefour des trois religions monothéistes, de patrimoine commun de l'humanité et de terre de cohabitation. Sur un autre registre, M. Bourita a affirmé que l'organisation est appelée à relever les défis posés par une conjoncture internationale marquée par plusieurs bouleversements, qui affectent la vie de l'ensemble des peuples de la Oumma islamique. Et d'ajouter que les questions politiques auxquelles fait face l'organisation ne doivent pas reléguer au second plan les questions sociales et celles de développement qui constituent la base de la consolidation de la coopération et de la promotion des échanges commerciaux entre les pays membres afin de les hisser au niveau escompté, relever les défis posés et surmonter les crises économiques. Le ministre s'est félicité, à cet égard, de l'adhésion des pays de l'Organisation au système de préférences commerciales entre les Etats membres de l'OCI ainsi que de l'action entreprise par le Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l'OCI (COMCEC) à cet égard, ajoutant que ce système est de nature à renforcer les capacités des pays membres à établir des partenariats fructueux et consolider l'action islamique conjointe. S'agissant de la réforme du système d'action islamique conjointe, il a souligné l'impératif de poursuivre cette dynamique dans le cadre d'une vision de partenariat basée sur la convergence de vue entre les pays membres afin de promouvoir l'action islamique et développer ses méthodes et mécanismes.