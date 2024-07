Grâce au leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc se positionne en "grande puissance africaine", a souligné Jean Claude Martinez, homme politique et juriste français.

"A la faveur d’une diplomatie agissante, portée par un leadership Royal éclairé, le Maroc est une grande puissance africaine", a affirmé cet ancien eurodéputé et professeur émérite de droit à l'Université Paris-II dans une déclaration à la MAP à l’occasion de la célébration par le peuple marocain du 25ème anniversaire de l’intronisation de Sa Majesté le Roi.



La stature dont jouit le Royaume est le fruit de plusieurs années de réformes institutionnelles, politiques et économiques qui ont consolidé les bases d’un Maroc moderne, prospère, stable et ouvert sur le monde, a-t-il expliqué.



Mettant en avant l’essor économique et les avancées sociétales enregistrées sous l’impulsion du Souverain, il a plaidé pour "une réflexion autour de la Méditerranée où le Maroc, le seul pays stable du Sud de cette région, jouera un rôle clé pour pouvoir relever les différents défis auxquels nous faisons face".



"Il faut, du côté européen, mettre en place une politique tournée vers les pays de la rive Sud de la Méditerranée. Il faut que la Méditerranée soit notre axe de travail, avec le Maroc comme pivot d’une véritable politique de co-construction de notre avenir commun", a-t-il insisté.



La Méditerranée et l’Europe ont la chance d’avoir comme interlocuteur le Maroc où Sa Majesté le Roi est le garant de la stabilité, avec une vision avant-gardiste, un cap bien défini et une ligne d’horizon bien fixée, a expliqué le juriste français.



"Nous sommes heureux également de coopérer avec le Maroc dans les domaines de l'indépendance du pouvoir judiciaire, de la promotion des droits des femmes et avec la société civile", a-t-il dit.



Pour M. Berge, "le rôle de premier plan du Maroc ne s'arrête pas là". En 2009, a-t-il rappelé, "le Royaume est devenu le premier pays non européen à adhérer au Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe, promouvant ainsi les valeurs, normes et outils de notre organisation au-delà de l’Europe".