Le Maroc représenté par "La Victoria" aux Journées théâtrales de Carthage 2024

Les organisateurs de la 25ème édition des Journées théâtrales de Carthage, qui débutera le 23 novembre, ont dévoilé la liste des œuvres en compétition officielle, parmi lesquelles figure la pièce "La Victoria" de la troupe marocaine Nicolò Accion.



Lauréate du Grand Prix de la 23ème édition du Festival national du théâtre à Tétouan en 2023, "La Victoria", mise en scène par Ahmed Amine Sahel, concourra pour les prix du festival face à deux œuvres tunisiennes, "El Bakkhara" et "Danse du ciel", et des pièces internationales comme "L’Amoureux" de la Palestine, "Deux dans la nuit" du Liban, et "La maison d’Abou Abdallah" de l’Irak.



Seront également en compétition officielle "La fin de partie" d’Égypte, "Entre deux cœurs" du Qatar, "Comment nous pardonner ?" des Émirats Arabes Unis, "Les montagnards" de Jordanie, "Le médecin après la mort" du Sénégal et "Zone libre" du Bénin.



Cette manifestation culturelle décernera plusieurs prix, notamment le Tanit d’or, d’argent et de bronze, ainsi que les prix du meilleur acteur, de la meilleure actrice, du meilleur texte et de la meilleure scénographie.



Le jury, chargé de départager les œuvres en lice, est présidé par Mohamed Mediouni (Tunisie), et comprend Hassane Kassi Kouyaté (Burkina Faso), Khazal Al-Majidi (Irak), Raeda Taha (Palestine), Hala Omran (Syrie) et Yassine El Aouni (rapporteur / Tunisie).



Au total, le public des Journées théâtrales de Carthage pourra assister à 125 représentations théâtrales, réparties en plusieurs sections, notamment la compétition officielle (12 représentations), les spectacles parallèles (35 représentations), Théâtre du monde (13 représentations), les expressions théâtrales en exil (2 représentations), le théâtre pour enfants (10 représentations) et le théâtre d’intégration (4 représentations), en plus des spectacles de la section spéciale Théâtre de la liberté, dédiée aux détenus.



Cette 25ème édition des Journées théâtrales de Carthage rend hommage au théâtre syrien et à sa contribution exceptionnelle à l’enrichissement du patrimoine théâtral arabe, à travers des textes nombreux.



Parmi les moments forts du programme, une conférence internationale intitulée "Théâtre, génocide et résistance : vers un nouvel horizon humaniste".