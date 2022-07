Le Maroc réitère devant Staffan de Mistura sa position constante pour parvenir à une solution politique au conflit du Sahara

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, mardi à Rabat, des entretiens avec l’envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura. Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a souligné un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. A cette occasion, la partie marocaine a rappelé les constantes de la position du Royaume, telle que réaffirmée par S.M le Roi Mohammed VI dans son discours prononcé à l’occasion du 46ème anniversaire de la Marche Verte, le 6 novembre 2021, pour une solution politique basée exclusivement sur l’Initiative marocaine d’autonomie, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale du Royaume. La partie marocaine a également réitéré l’attachement du Maroc au processus politique des tables rondes, conformément à la résolution 2602, qui appelle à parvenir à une solution politique « réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis » au différend régional sur le Sahara marocain, a fait savoir le communiqué relayé par la MAP A rappeler que le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, avait affirmé vendredi dernier que Staffan de Mistura a également l'intention de visiter le Sahara marocain, mais il a souligné lundi que l’envoyé onusien ne fera finalement pas le déplacement, ajoutant que Staffan de Mistura « se trouve à Rabat pour rencontrer les responsables marocains » et « a décidé de ne pas poursuivre sa visite au Sahara lors de ce déplacement, mais espère le faire lors de ses prochaines visites dans la région », a-t-il précisé. Une question posée par un journaliste au porte-parole de l'ONU, lors de son point de presse organisé mardi dernier laisse entendre que l’Algérie et les pantins du Polisario ont refusé de recevoir Staffan de Mistura. Mais Stéphane Dujarric a passé sous silence cette question. Par ailleurs, il a assuré que Staffan de Mistura ne prévoit pas pour le moment de visiter l’Algérie, la Mauritanie et les camps de Tindouf, comme il l'avait fait en janvier dernier. «Il y aura des occasions pour visiter les autres parties», a-t-il ajouté. Il y a lieu de souligner que l’Algérie a rejeté la résolution 2602 du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Sahara marocain, adoptée le 29 octobre 2021, car le Conseil de sécurité considère l'Algérie, 5 fois citée dans cette résolution, au même titre que le Maroc, comme étant la vraie partie dans le conflit du Sahara marocain et, partant, elle doit assumer sa responsabilité pour trouver une solution réaliste, pratique et basée sur le compromis à ce conflit artificiel.