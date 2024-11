Le Maroc réaffirme à Rome ses positions constantes de soutien à la cause palestinienne

Le Maroc a réaffirmé, mardi à Rome, ses positions constantes et immuables de soutien et de défense de la cause palestinienne.



"Face à la situation désastreuse que vit la bande de Gaza, le Royaume du Maroc n'a eu de cesse d’appeler à la nécessité d'une action urgente pour un cessez-le-feu immédiat et urgent à Gaza et dans le reste du territoire palestinien", a souligné le représentant permanent adjoint du Royaume du Maroc auprès des organisations onusiennes à Rome, Abdellah Larhmaid, lors de la deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM).



Il a rappelé, à cet égard, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions à l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods, pour l’envoi d’aides humanitaires et médicales d’urgence au profit de la population palestinienne dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et la ville d’Al-Qods, précisant que les aides ont été acheminées par voie terrestre inédite.



M. Larhmaid a ajouté que le Souverain, qui place la question palestinienne parmi les constantes de la politique étrangère du Royaume, a réitéré dans Son discours à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, l'impératif de continuer "à appuyer les initiatives constructives visant à trouver des solutions pratiques pour la conclusion d’un cessez-le-feu concret et durable et le redressement de la situation humanitaire".



Évoquant le siège imposé à Gaza et l’agression militaire israélienne en cours, M. Larhmaid a fait état de la destruction complète des infrastructures vitales, laissant plus de deux millions de personnes confrontées au risque de la faim, des maladies et des déplacements.

L’escalade militaire sur le territoire libanais est aussi la preuve manifeste que l’ensemble de la région du Moyen-Orient se dirige vers une étape critique, a-t-il averti.



Face à cette situation, le Royaume a réitéré l'impératif de réagir en urgence pour répondre aux besoins de la population palestinienne, tout en appelant à dynamiser la coordination régionale et internationale pour garantir la continuité des efforts humanitaires, et œuvrer côte-à-côte avec le Programme Alimentaire Mondial et les partenaires internationaux.



Tout en saluant les efforts inlassables du PAM pour faire face aux énormes défis humanitaires, M. Larhmaid a indiqué que le Royaume a réitéré l’appel pour un cessez-le-feu immédiat, et dans les plus brefs délais, à Gaza et dans le reste du territoire palestinien pour protéger les civils et garantir leur droit à la vie et à la dignité.



Dans ce sillage, le Maroc a exprimé sa vive inquiétude face à la suspension des activités de l'UNRWA à Gaza, une décision qui accentue les souffrances de la population locale et la confronte à un avenir incertain. Dans ce cadre, le Maroc a réaffirmé l'importance cruciale de l'UNRWA dans l'apport de l'aide indispensable aux Palestiniens et rejette fermement toute tentative de cibler les fonctionnaires de l'ONU impliqués dans les missions d'assistance humanitaire.



La deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du PAM se tient du 18 au 21 novembre sous la présidence de l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des agences onusiennes à Rome, Youssef Balla.