Le Maroc réaffirme à Berlin son engagement en faveur de la promotion des droits des personnes en situation de handicap

Le Maroc a réaffirmé, lors de sa participation à la 3e édition du Sommet mondial sur le handicap (Global Disability Summit - GDS), tenue les 2 et 3 avril 2025 à Berlin, son engagement en faveur de l’inclusion sociale et de la promotion des droits des personnes en situation de handicap.



Le Royaume a été représenté au GDS 2025 par une importante délégation conduite par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naïma Ben Yahya, et composée du secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, Abdeljebbar Rachidi, du wali chargé de la Coordination nationale de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri, du directeur de l’Entraide nationale, Khettar El Mojahidi, et de l’ambassadeur du Maroc en Allemagne, Zhour Alaoui.



Pendant deux jours, la délégation marocaine a participé à plusieurs panels de discussion et a mené une série de rencontres bilatérales et multilatérales avec des représentants de pays africains, européens et du Moyen-Orient ainsi que d’organisations internationales, réaffirmant ainsi la volonté du Royaume de contribuer activement aux progrès mondiaux en matière des droits des personnes en situation de handicap.



Lors de ces différentes rencontres, l’expérience marocaine en matière de développement social a été amplement saluée et un accent particulier a été mis sur les acquis du Royaume en la matière ainsi que sur l’importance du partage d’expertise avec les pays souhaitant s’inspirer des initiatives réussies du Maroc, notamment dans le domaine de la protection sociale.



Le point d’orgue de la participation marocaine au Sommet de Berlin a été l’annonce de la création, à l’initiative du Royaume, d’un réseau africain dédié à l’inclusion sociale, à la solidarité et au handicap. L’organisation d’une conférence régionale panafricaine au Maroc marquera le lancement de ce Réseau.



Cette initiative portée par le Maroc a reçu le soutien des ministres et responsables politiques chargés des affaires sociales de la République du Congo, de la Guinée, du Togo, du Sénégal, de la République démocratique du Congo et de l’Île Maurice, ainsi que de la commissaire à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), Marie-Louise Abomo.



Co-organisé par l'Allemagne, la Jordanie et l’IDA, GDS 2025 s’est clôturé jeudi par l’adoption de la Déclaration d’Amman-Berlin pour l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le développement mondial, qui a recueilli l’adhésion de 80 pays et organisations internationales, dont le Royaume du Maroc.



Le Sommet de Berlin, qui a réuni plus de 4.500 participants venus d’une centaine de pays, s’est ouvert mercredi en présence de Sa Majesté le Roi Abdallah II de Jordanie et du chancelier fédéral allemand, Olaf Scholz.