Le Maroc préside un programme d’initiation pour les nouveaux membres du CPS de l’UA

Le Maroc préside, du 22 au 28 mars à Arusha en Tanzanie, un programme d’initiation et d’orientation destiné aux nouveaux membres du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA).



Cette réunion, présidée par l'Ambassadeur Représentant Permanent du Maroc auprès de l'UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a pour objectif d’offrir aux nouveaux élus une compréhension approfondie de leurs futurs rôles et responsabilités au sein du CPS

Le programme, ayant pour but de préparer les membres nouvellement élus à prendre fonction à partir du 1er avril 2025, s’inscrit dans un processus d’initiation destiné à familiariser les participants avec le mandat du CPS, ses méthodes de travail, et ses relations avec d'autres organes de l'UA. Les discussions se concentreront sur l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), la gouvernance africaine (AGA), ainsi que la feuille de route de l’UA pour la résolution des conflits à l’horizon 2030.



Les membres nouvellement élus et réélus du CPS participeront à des sessions d’échanges approfondis avec les membres sortants et les anciens membres CPS. Ces échanges permettront de partager des bonnes pratiques, des expériences et des enseignements clés pour améliorer la gestion des conflits en Afrique.



Le programme permettra également de mieux comprendre les priorités du CPS pour 2025, y compris les défis immédiats à la paix et à la sécurité, et d’approfondir les relations de travail avec diverses parties prenantes, telles que les Communautés économiques régionales (CER) et les autres organes de l’UA.



Le Maroc, en tant que Président du CPS pour le mois de mars 2025, met un accent particulier sur la coopération et la coordination entre le CPS et les autres institutions régionales et internationales, comme le Conseil de Sécurité des Nations Unies, ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, dans le but de renforcer la sécurité et la stabilité sur le continent africain.



Le Maroc, à travers cette initiative, met en lumière son engagement indéfectible en faveur d’une Afrique unie et pacifique, et réaffirme son rôle dans la promotion de la stabilité sur le continent. Ainsi, lors de cette session d’initiation, les participants auront l’occasion de réfléchir collectivement sur les défis persistants à la paix et la sécurité en Afrique, notamment les crises géopolitiques actuelles, mais aussi aux solutions concrètes pour y faire face.



Le programme d’initiation destiné aux membres nouvellement élus du CPS représente une étape essentielle dans le renforcement des capacités du CPS et un moment clé pour préparer ses membres à jouer un rôle central dans la gouvernance et la gestion des crises en Afrique.