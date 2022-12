Le Maroc préside l'Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie

Le Président de l’Autorité Nationale de Régulation de l’Électricité (ANRE), M. Abdellatif Bardach, a été élu, le 1er décembre au Caire, Président de l’Association des régulateurs méditerranéens de l’énergie (MEDREG), pour les deux prochaines années.



M. Bardach succède à l’Albanien M. Petrit Ahmeti, a indiqué MEDREG dans un communiqué, notant que cet évènement a eu lieu lors de la tenue de sa 34ème Assemblée générale.

L’élection de M. Bardach à la tête de MEDREG est une reconnaissance des avancées réalisées par notre pays, sous l’égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, dans le domaine énergétique et son rôle leader dans la région en matière de promotion des énergies renouvelables, a souligné MEDREG.



M. Bardach, dans son discours à l’occasion de son élection, a mis l’accent sur le fait que la crise énergétique actuelle, tout en ayant des effets néfastes sur l’économie mondiale, est une occasion à saisir pour avancer résolument dans le sens de la transition énergétique et a rappelé que la région euro-méditerranéenne recelait d’énormes ressources énergétiques renouvelables qui ne demandent qu’à être exploitées, dans l’intérêt non seulement des pays du pourtour méditerranéen mais encore du reste de l’Europe et de l’Afrique, a rapporté la même source.



Il a insisté, à cet égard, sur la nécessité de renforcer les interconnexions entre les rives Nord, Sud et Est de la Méditerranée et entre l’Afrique et l’Europe à travers la Méditerranée, a poursuivi MEDREG, faisant savoir que "cette invitation à consolider les ressources communes du pourtour méditerranéen, de l’Afrique et de l’Europe est parfaitement conforme aux efforts inlassables consentis par le Royaume du Maroc, sous l’impulsion de Notre Souverain, que Dieu Le Glorifie, pour construire des partenariats gagnant-gagnant au sein du Continent africain et entre celui-ci et ses voisins de l’Est et du Nord pour un monde de paix, de prospérité et de concorde".



L’Association MEDREG a été créée en 2007 et comprend actuellement 27 autorités de régulation de l’électricité, du gaz ou de l’énergie de manière générale, issues de 22 pays euro-méditerranéens œuvrant collectivement pour promouvoir l’harmonisation des marchés énergétiques dans la région dans le sens d’une intégration progressive dans le cadre d’un marché énergétique régional regroupant les pays euro-méditerranéens.



Pour atteindre cet objectif, MEDREG favorise toutes les actions visant à renforcer la coopération et l’échange des meilleures pratiques entre ses membres. Ceci devrait contribuer à réunir les conditions nécessaires à l’attraction des investissements nécessaires à une transition énergétique réussie vers un mode de production, de transport et de consommation énergétique soutenable, efficient et tenant compte des besoins des consommateurs, notamment de ceux les plus vulnérables d’entre eux.



MEDREG est également consciente de l’importance des sources d’énergie traditionnelles et, en particulier le gaz naturel, qui sont appelées à jouer encore un rôle important dans les années à venir afin de lisser la transition énergétique et d’éviter les secousses énergétiques comme celle que le monde est en train de vivre actuellement, conclut le communiqué.