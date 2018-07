Le Maroc prend part au Salon international du livre de Lima

La 23ème édition du Salon international du livre de Lima s’est ouverte, jeudi soir dans la capitale péruvienne, avec la participation de 160 exposants de différents pays, dont le Maroc. Le Royaume participe à ce salon, organisé du 20 juillet au 5 août prochain, à travers l’ambassade du Maroc au Pérou en vue de présenter différentes œuvres marocaines, notamment celles écrites en langue espagnole. Le pavillon marocain à cet important événement culturel, propose une collection d’œuvres publiées par le Centre de dialogue culturel Mohammed VI de Coquimbo (Chili) et l’Institut des études hispano-lusophones de l’Université Mohammed V à Rabat, lesquelles traitent de divers sujets dont la cause nationale, la réforme politique, les droits de l’Homme, le dialogue des civilisations, la littérature et la traduction.

Ces différentes publications en langue espagnole représentent un trait d’union et une fenêtre permettant aux visiteurs du salon, en général, et aux Péruviens, en particulier, d’apprendre davantage sur la culture et la pensée marocaines. Cette édition a été ouverte par le président péruvien, Martin Vizcarra, qui s’est engagé, dans une allocution de circonstance, à soutenir le secteur de la culture et à fournir un soutien gouvernemental à ce salon, considéré comme l’une des plus importantes foires du livre en Amérique latine, et qui était financé jusqu’à présent par des fonds privés. “Je réaffirme mon engagement à œuvrer en faveur de la culture, de l’éducation et de la recherche de moyens pour agrandir notre pays, dont la lecture fait partie”, a-t-il déclaré.

Au programme de cette 23ème édition figurent des présentations et des signatures d’œuvres, des rencontres avec les auteurs, des tables rondes ainsi que des activités culturelles pour les enfants. Plusieurs maisons d’édition prennent part à ce salon, organisé dans un espace de 16.000 m2, dédié aux dernières œuvres dans divers domaines d’innovation et de créativité.

Près de 900 activités culturelles sont prévues et 500.000 visiteurs sont attendus à ce salon, considéré comme un événement culturel d’envergure en Amérique latine, eu égard à son rayonnement et sa notoriété.