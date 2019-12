Le Maroc prend part au Festival d'Alexandrie du théâtre arabe des instituts spécialisés

La première édition du Festival d'Alexandrie du théâtre arabe des instituts et universités spécialisés s’est ouverte, mardi, avec la participation des troupes théâtrales venant de sept pays arabes dont le Maroc. Le Maroc est représenté à cet événement artistique qui se déroule du 3 au 8 décembre à Alexandrie par la troupe du "Master spécialisé en théâtre et arts de spectacle" relevant de la Faculté polydisciplinaire de l'Université Moulay Ismail d'Errachidia avec son oeuvre "Hanae".

Dans une déclaration à la MAP, Saidi Karimi qui dirige cette troupe, a souligné que Hanae, pièce mise en scène et jouée par Diyae Hijazi, s'inscrit dans le cadre du théâtre de monodrama où la pièce est jouée par un seul acteur, notant que cette oeuvre théâtrale sera jouée, jeudi, dans le cadre de ce festival. Et de rappeler que la pièce Hanae a participé pour la première fois à la 5ème édition du Festival international de Tanger des arts de la scène (25-22 novembre).

La pièce marocaine se produira aux côtés de nombre d'oeuvres théâtrales représentant les pays participant à ce festival. Selon les organisateurs, ce festival qui sera marqué par la participation des étudiants d'instituts et universités spécialisés en théâtre et arts de spectacle, se veut une plateforme d'échange entre les participants pour faire valoir leurs talents.

Lors de ce festival, un vibrant hommage sera rendu à des personnalités de l'art du théâtre dans le monde arabe.