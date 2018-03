Le Maroc prend part au 4ème Forum “Qumra”

La quatrième édition du Forum "Qumra" du film s'est ouverte, vendredi soir à Doha, avec la participation du Maroc représenté par de jeunes réalisateurs parmi des cinéastes porteurs de projets de films. Lors de la cérémonie d’ouverture de cet évènement, il a été procédé à la présentation des jeunes talents qui bénéficient de l'appui de "Doha Film Institute", avant de lancer les cours donnés par des cinéastes de renommée mondiale, avec un "Master class" de l'actrice britannique, Tilda Swinton, qui a remporté l’Oscar. Le programme de ce forum, qui se poursuivra jusqu’au 14 mars courant, prévoit des ateliers qui offrent l’occasion à des experts de renommée mondiale de partager leurs expériences et leurs expertises avec les jeunes cinéastes avides de renforcer leurs compétences et qui sont en train de se frayer un chemin dans le domaine cinématographique.

Cette quatrième édition connaît la participation de trois projets cinématographiques marocains qui bénéficient du soutien de "Doha Film Institute", outre diverses activités et sessions d’encadrement et d’orientation. Il s’agit du projet de film "Al Kiddis al majhoul" (Maroc, France, Qatar), réalisé par Alaeddine El Jam dans la catégorie des films en phase de développement.

Cette catégorie comporte également trois projets de films qataris, à savoir "Omniyat masmoua", "Khozama" et "Waraa al abwab al moghlaka", ainsi que les films "Ousboue Ghazaoui" (Palestine, Royaume Uni, Qatar),"Al kalb mat" (Liban, Qatar) et "Ahlam Noura" (Tunisie, France, Qatar). Le Maroc est également présent dans la catégorie des films en phase de mise en œuvre avec le film "Sofia" (Maroc, France, Qatar) de Meryem Mobarik qui relate les souffrances de la jeune Sofia (22 ans), fille unique de sa famille, en raison de la grossesse et l'accouchement en dehors de l'institution du mariage.

Ont été également sélectionnés dans cette catégorie, les films "1982" (Liban, Etats-Unis, Qatar) réalisé par Walid Mounis, et "Akacha" (Soudan, Afrique du Sud, Qatar) de Hajjouj Koka. Cette quatrième édition connaît la participation de 23 longs métrages et 11 courts métrages, avec la présence de 14 projets qataris dans le programme.

Les activités programmées en faveur de ces projets prévoient notamment des consultations sur les textes cinématographiques, des rencontres avec des experts et des sessions de formation individuelles et collectives. Outre l’actrice Tilda Swinton, les cours et les séances prévus lors de ce forum seront animés par Sandy Powell, designer ayant remporté l'Oscar, le réalisateur Bennett Miller (nominé aux Oscars), l'écrivain et réalisateur russe, Andreï Zviaguintsev, le producteur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul qui avait décroché la Palme d’or au Festival international du film de Cannes, et le cinéaste italien Gianfranco Rossi, l’unique réalisateur ayant reçu l’Ours d’or au Festival du film de Berlin.