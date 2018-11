Le Maroc prend part au 40ème Festival international du film du Caire

Le 40ème Festival international du film du Caire s’est ouvert, mardi soir, en présence d’une pléiade de cinéastes d’Egypte et du monde arabe. Cette édition dont l’invité d’honneur est le cinéma russe, prévoit la projection de 160 films représentant 59 pays dont le Maroc.

Le Maroc est représenté à cette manifestation par trois longs métrages. Il s’agit de «Ljahilia» de Hicham El Assri, «Laaziza» de Mohssin El Bacri et «Sofia» de Meriem Ben Mbarek. Ce festival attribue le prix de “Pyramide d’or” au meilleur film, alors que le prix du jury de la compétition est récompensé par la “Pyramide d’argent”. Le prix de la “Pyramide de bronze” est réservé au meilleur réalisateur et celui de Najib Mahfoud au meilleur scénario. Le directeur du Festival du cinéma méditerranéen de Tétouan, Ahmed Hosni, fait partie du jury de la compétition “Semaine internationale des critiques” dans le cadre de ce festival.

Cette 40ème édition a rendu un hommage, dans le cadre du Prix “Faten Hamama” à l’acteur égyptien Hassan Hosni, au réalisateur britannique Ralph Fiennes et au compositeur égyptien Hicham Nazih.

Intervenant à l’ouverture du festival, la ministre égyptienne de la Culture, Inas Abd Dayem, a souligné que cette manifestation est devenue un événement cinématographique incontournable dans le monde arabe, compte tenu de la qualité des films et de la réputation internationale des réalisateurs participant à l’évènement.