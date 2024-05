Le Maroc prend part au 33ème Salon international du livre de Doha

La 33è édition du Salon international du livre de Doha se déroulera du 09 au 18 mai, avec la participation de 42 pays, dont le Maroc.



Au cours de ce Salon organisé sous le thème "Le savoir construit les civilisations", le Maroc sera représenté par plusieurs maisons d’édition et le pavillon du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, aux côtés de 515 maisons d’édition de pays arabes et étrangers.



Le Sultanat d'Oman sera l’invité d’honneur de cette édition et participera au moyen d’un pavillon et d’un programme culturel diversifié mettant en valeur le patrimoine authentique et les productions intellectuelles et littéraires du pays, en plus de spectacles folkloriques et artistiques, indique dans un communiqué le ministère qatari de la Culture.



Dans une déclaration à la presse, le sous-secrétaire adjoint aux affaires culturelles au ministère, Ghanem bin Mubarak Al Ali, a souligné que la grande affluence des maisons d'éditions locales, arabes et étrangères pour participer à cette foire dénote de la place culturelle et intellectuelle de choix du Salon à l’échelle régionale et internationale et consolide son rôle pionnier dans le soutien à la créativité et la promotion de la production littéraire.



Le Salon, a-t-il fait savoir, est désormais un lieu fédérateur des divers genres culturels et une plateforme interactive d’échange de connaissances, d’expertises et d’opinions éclairées, outre la promotion de la lecture, de l’édition et de la création.



Il a, dans ce cadre, salué le choix du thème retenu pour cette édition qui reflète le souci du ministère de la Culture de renforcer les efforts de diffusion du savoir et de la créativité, en tant que piliers fondamentaux dans l’édification des civilisations.



La scène principale du Salon accueillera une variété de séminaires, de conférences et de soirées poétiques, en plus de la pièce théâtrale "Caracalla" du Liban et d'une pièce quotidienne organisée par le Centre des affaires théâtrales.



Les activités pour les enfants seront également au centre des préoccupations, avec l'"Oasis des enfants" qui proposera une série d'activités attrayantes et éducatives pour stimuler la créativité et l'amour de l'apprentissage chez les jeunes esprits.



Le salon culturel abritera, de même, des séances littéraires et intellectuelles qui ouvriront les fenêtres du dialogue cognitif entre l'auteur et le lecteur, outre des cérémonies de signature de livres.