Le Maroc met en exergue l’impératif d’accompagner les pays en transition politique pour accélérer leur retour au sein de l’UA

Le Maroc a souligné, mardi devant le Conseil de Paix et de sécurité de l’Union africaine (CPS de l’UA), l’impératif d’accompagner les pays en transition politique pour accélérer leur retour au sein de l’institution panafricaine.



Lors des consultations informelles avec le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan, convoquées par le Royaume qui préside le CPS de l’UA pour le mois de mars, la délégation marocaine a mis l’accent sur l'importance du dialogue et des consultations régulières avec les pays en transition.



La réussite de ces processus repose sur des échanges ouverts et constructifs, indispensables pour répondre aux attentes des populations, renforcer la confiance et promouvoir des solutions durables, a ajouté la délégation marocaine, appelant à institutionnaliser ces consultations informelles en tant que mécanisme stratégique d’accompagnement des transitions politiques.



Cet échange constant permettra d’identifier les défis persistants, d’encourager des solutions inclusives et d’appuyer les efforts des autorités nationales en matière de gouvernance, de réconciliation et de développement de même qu’il garantira une meilleure coordination des initiatives régionales et internationales, afin d’optimiser l’impact des actions entreprises au bénéfice des populations, a relevé la délégation marocaine.



Elle a en outre salué les progrès réalisés par les autorités nationales respectives et appelé toutes les parties à privilégier l’intérêt national suprême et le bien-être des populations. “Maintenir un dialogue régulier avec ces pays est essentiel pour comprendre leurs attentes et assurer un accompagnement adapté, en tenant compte de leurs spécificités politiques, économiques et sociales”, a insisté la délégation.



Elle a aussi souligné que, fidèle à son engagement panafricain et aux principes fondateurs de l’UA, le Maroc réitère son attachement indéfectible à l’unité et à la souveraineté des Etats africains, ainsi qu’aux aspirations légitimes de leurs peuples à la paix, à la stabilité et au développement.



Face aux défis multiples et aux limites des approches purement sécuritaires, le Maroc insiste sur l’importance du nexus paix, sécurité et développement, tel que recommandé dans la Déclaration de Tanger, adoptée par la Conférence de l’UA, a affirmé la délégation, précisant que cette approche vise à s’attaquer aux causes profondes de l’instabilité à travers des projets de développement concrets et adaptés aux réalités de chaque pays.



Elle a par ailleurs fait savoir que le Maroc demeure fermement attaché au principe de solidarité agissante envers les pays en transition, insistant sur l’impératif qu’ils ne se sentent pas abandonnés en cette période, mais qu’ils bénéficient d’un accompagnement multidimensionnel.



Cet accompagnement doit être fondé sur un appui sécuritaire, pour faire face aux défis de stabilité et lutter contre les menaces transnationales, un soutien socio-économique, afin de renforcer la résilience des populations et créer des opportunités, notamment pour la jeunesse et une assistance humanitaire, pour protéger les populations vulnérables et garantir l’accès aux services essentiels, a-t-elle expliqué.



La délégation a en outre indiqué que le Maroc réaffirme sa confiance dans la capacité des autorités nationales et des forces vives de ces pays à consolider la cohésion nationale, à surmonter les défis actuels et à s'engager résolument sur une trajectoire durable de paix, de stabilité et de développement inclusif.



Le Royaume reste résolument engagé aux côtés des pays en transition politique et continuera à soutenir leurs efforts pour consolider la paix et le développement, a assuré la délégation.



“Nous sommes convaincus que, grâce à une approche collective, inclusive et solidaire, nous pourrons accompagner ces pays frères vers un avenir meilleur, marqué par la stabilité, la prospérité et leur pleine réintégration au sein de notre Union africaine”, a-t-elle dit, réaffirmant l’engagement du Maroc à soutenir ces pays frères et à œuvrer pour une Afrique unie, stable et prospère.