Le Maroc invité d'honneur du 41e Festival du film méditerranéen d’Alexandrie

Le Maroc sera l'invité d'honneur lors de la 41e édition du Festival du film méditerranéen d’Alexandrie, prévue du 2 au 6 octobre prochain.



Au total 131 films représentant 46 pays seront en lice dans le cadre de huit compétitions, dont sept compétitions pour les films et une compétition pour le scénario, ont précisé mardi les organisateurs lors d'une conférence de presse.



Le directeur de cet événement culturel, Samir Farag, a indiqué que cette édition vise à renforcer la position de la ville d'Alexandrie en tant que centre méditerranéen de l’art et de la culture.



Au programme de cette édition figurent notamment des compétitions de longs et courts métrages, cinéma pour enfants et films de fiction égyptien.

Cette 41e édition rendra hommage à de grandes stars telles que Ferdous Abdel Hamid, Riad El Khouly, Nasser Mezdaoui, ainsi qu’à d’autres figures du cinéma marocain, tunisien et français.



Des ateliers et des master class seront également organisés dans divers domaines tels que la photographie, la réalisation, ainsi que l’avenir du cinéma à l’ère de l’intelligence artificielle. Ces sessions seront animées par des experts égyptiens et étrangers.