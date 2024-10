Le Maroc, invité d'honneur de la Foire internationale du livre de Charjah

La 43ème édition de la Foire internationale du livre de Charjah, dont le Royaume du Maroc est l'invité d'honneur, sera rehaussée par un programme culturel riche et varié, mettant en lumière les divers aspects de la culture marocaine dans toute sa diversité.



Organisée sous le thème "Tout commence avec un livre", cette édition, prévue du 6 au 17 novembre prochain, offre un riche programme allant de l'histoire et du patrimoine à la culture contemporaine du Royaume, en passant par la recherche académique et la création littéraire.



S'exprimant à cette occasion lors d'une conférence de presse, l’ambassadeur du Maroc aux Émirats arabes unis, Ahmed Tazi, a indiqué que le choix du Royaume du Maroc comme invité d'honneur du Salon reflète la grande qualité des relations fraternelles et solidaires entre le Maroc et les Émirats arabes unis, lesquelles relations, fondées par feu SM Hassan II et feu Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyane, sont renouvelées et renforcées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyane.



Et d'ajouter que la participation du Maroc en tant qu'invité d'honneur est un événement culturel majeur, au regard de l'importance du salon qui renforce, à chaque édition, sa position internationale parmi les plus prestigieux salons du livre dans le monde.



Dans cette optique, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une participation marocaine de qualité, visant à laisser une empreinte positive et à accorder au livre, en tant que vecteur de la culture marocaine, la place qui lui revient, a relevé le diplomate marocain.



Au programme de la participation marocaine figurent notamment des rencontres mettant en avant la coopération culturelle entre le Maroc et les Émirats arabes unis, l'industrie du livre au Maroc ainsi que des débats et des rencontres avec des philosophes, des penseurs, des écrivains, des critiques, des universitaires, des poètes et des auteurs.



Le public du salon aura également l'occasion de découvrir une riche exposition documentaire des éditeurs marocains, avec la participation de 22 maisons d'édition marocaines présentant plus de 4.000 titres dans l’espace de vente, couvrant l’ensemble des domaines de la production intellectuelle et créative marocaine.



La musique, le théâtre et le cinéma marocains seront également à l'honneur dans le cadre du programme artistique du salon, avec une série de spectacles reflétant la richesse et la diversité du patrimoine artistique marocain.



Parmi les nombreux genres de musique marocaine, trois ensembles représentant des styles et des régions différents ont été sélectionnés, à savoir la musique Gnawa, d’origine africaine et inscrite par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité, la musique Issawa, chants soufis en l'honneur du Prophète, originaires du Maroc et diffusés dans plusieurs pays d’Afrique du Nord, ou encore la danse Taskiwin, une danse populaire récemment inscrite par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel.



Côté théâtre, la troupe "Coulisses de l’art et de la culture" présentera une série de spectacles combinant des techniques modernes de mise en scène et des récits historiques sur le patrimoine et les arts marocains, le tout dans une atmosphère musicale et poétique. Le public du salon pourra également assister à la projection d'une sélection de films marocains.



Le programme mettra également en avant la gastronomie marocaine, permettant aux visiteurs du salon de déguster tout au long de l'événement une variété de plats marocains emblématiques, préparés par des chefs marocains.