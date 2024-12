Le Maroc invité d'honneur de la 18e édition du prix Al Burda à Abou Dhabi

Le Maroc est l'invité d'honneur de la 18e édition du prix Al Burda, l’occasion pour célébrer les contributions remarquables du Royaume à la culture et aux arts islamiques.



Lors d’une cérémonie organisée, mardi soir au Musée du Louvre Abou Dhabi, en présence de responsables marocains du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, de personnalités éminentes du monde des arts, de la culture et de la diplomatie, le point a été mis sur la vie du Prophète Sidna Mohammed à travers le concept de lumière (An-Nur).



La désignation du Maroc en tant qu'invité d’honneur a été l’occasion d’illustrer l’essor des arts islamiques dans le Royaume, où se mêlent les influences andalouses, arabes et amazighes, pour former un tissu unique en son genre.



Cet évènement réhaussé par la présence du ministre émirati de la Culture, Cheikh Salem bin Khalid Al Qassimi, et de l'ambassadeur du Maroc auprès des Émirats Arabes Unis, Ahmed Tazi, a été marqué par la remise du prix Al Burda dans ses différentes catégories (poésie, calligraphie...).



Ainsi, l’Ecole des arts et métiers de Tétouan a reçu une distinction honorifique en reconnaissance de son rôle exemplaire dans la préservation des arts islamiques authentiques, incarnant l’héritage culturel partagé entre le Maroc et l’Andalousie, tandis que le poète marocain Yassine Hazkar a remporté le prix de la poésie classique.



S'exprimant à cette occasion, M. Al Qassimi a salué le Maroc, invité d’honneur de cette édition, en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles aux arts et à la culture islamiques, notant que le Royaume, à travers son riche patrimoine ancestral, se veut un modèle de créativité et une source d’inspiration pour les générations futures.



Il a également indiqué que l’exposition marocaine organisée dans le cadre de cet événement offre une fenêtre unique sur la diversité des arts islamiques au Maroc, ajoutant que le prestigieux prix culturel Al Burda, créé en 2004, est devenu un phare guidant les générations et une plateforme mondiale mettant en avant les valeurs de l’islam et la grandeur des arts islamiques, qui servent de langage universel pour rassembler les peuples et renforcer le dialogue.



De son côté, M. Tazi a souligné dans une allocution lue au nom du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, que le choix du Maroc en tant qu’invité d’honneur témoigne de l’estime mutuelle entre les deux peuples frères et de la solidité de la coopération unissant les deux pays.



Cette dynamique est aujourd’hui perpétuée et renforcée, dans ses différentes dimensions humaines, culturelles et de développement, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Son Altesse Cheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyane, a-t-il relevé.