Le Maroc fortement représenté au Festival du cinéma méditerranéen de Montpellier

Le Maroc est fortement représenté au festival du cinéma méditerranéen de Montpellier “Cinemed”, dont la 42ème édition s’est ouverte vendredi soir. Le Maroc est notamment représenté à ce rendez-vous annuel des meilleures productions méditerranéennes, avec le film Zanka contact du réalisateur Ismael El Iraki. Tourné en 35mm Cinemascope, Zanka Contact, premier film écrit et réalisé par Ismaël El Iraki, raconte l’histoire d’un amour-passion entre deux survivants dans un Casablanca déjanté, avec en tête d’affiche Khansa Batma, Ahmed Hammoud et Saïd Bey.



Le film concourt, en sélection officielle, dans la catégorie “compétition long métrage” aux côtés de huit autres productions. Différents prix récompensent cette catégorie notamment l’Antigone d’Or de Montpellier Méditerranée Métropole, le Prix de la Critique BNP Paribas, le Prix du public Midi Libre, le Prix du jeune public de CMCAS Languedoc, et le Prix JAM de la meilleure musique.



D’autres réalisateurs marocains participent à ce grand événement du cinéma méditerranéen dans différentes catégories. Il s’agit d’Ismael Ferroukhi qui concourt en sélection officielle pour le Prix du Public Midi Libre, dans la catégorie « Panorama longs métrages » avec son film Mica. De Jawad Rhalib, également en sélection officielle avec « Fadma » dans la catégorie «documentaires », qui est en compétition pour le Prix Ulysse-Montpellier Méditerranée Métropole doté par la médiathèque centrale Federico Fellini Montpellier Méditerranée Métropole. Et de Said Hamich Benlarbi qui concourt dans la catégorie « court métrage » avec son film « Le départ ».



Considéré comme le rendez-vous annuel des meilleures productions méditerranéennes, le festival Cinemed propose de découvrir, pendant huit jours, le meilleur du 7e Art d’hier et d’aujourd’hui en version méditerranéenne.



Le festival accueille cette année plus de 150 films des deux rives de la Méditerranée dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, l’Egypte et le Liban pour la rive Sud. Des rencontres, des débats et des expositions sont également au programme de cette 42ème édition du Cinemed (16-24 octobre), maintenue en dépit de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Coronavirus.