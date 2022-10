Le Maroc fait sensation au Festival des musiques sacrées de Helsinki

Le programme culturel "Visages", manifestation qui vise la consolidation des liens culturels entre l'Espagne et le Maroc, célèbre sa troisième édition au Maroc entre octobre et décembre 2022.



Après un report en 2020 à cause de la crise sanitaire de Covid-19, cet événement revient pour mettre en exergue les liens historiques et culturels existant entre l’Espagne et le Maroc et les relations séculaires de fraternité entre les deux pays, précise un communiqué de l'Institut Cervantès de Rabat.



Initié par le ministère de la Culture et des Sports de l'Espagne, "Visages" est organisé en collaboration avec l'ambassade d'Espagne à Rabat, l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) et le réseau des Instituts Cervantès au Maroc, avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, la Fondation nationale des musées et de différentes institutions culturelles marocaines, indique la même source.



La troisième édition de "Visages" se veut particulièrement innovante avec un programme qui vise à présenter les différentes expressions culturelles traditionnelles et modernes en Espagne, explique le communiqué, ajoutant qu'il comporte également une série de manifestations artistiques, notamment des expositions, concerts de musique de flamenco et de jazz, spectacles et ateliers d’arts scéniques, en plus de conférences et rencontres littéraires.