Le Maroc et les Maldives explorent les moyens de renforcer leur coopération bilatérale

Les moyens et les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre le Maroc et les Maldives ont été au centre d'une série de rencontres, lundi et mardi à Malé, entre l'ambassadeur du Royaume aux Maldives, résidant à New Delhi, Mohamed Maliki, et plusieurs ministres et hauts responsables maldiviens.



M. Maliki s'est entretenu notamment avec Abdulla Khaleel, ministre des Affaires étrangères, Mohammed Shaheem Ali Saeed, ministre des Affaires islamiques, et Mohamed Ameen, ministre du Transport et de l'Aviation civile.



Au cours de ces rencontres, les échanges ont porté notamment sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, en mettant en lumière les liens historiques et culturels qui unissent le Maroc et les Maldives.



A cette occasion, les ministres maldiviens ont exprimé leur intérêt pour un partage d'expertise dans des secteurs clés du développement durable, mettant l’accent sur la nécessité de traduire les relations bilatérales en projets concrets bénéficiant aux deux pays.



De son côté, M. Maliki a réitéré l'engagement du Royaume à promouvoir une coopération accrue avec les Maldives dans des domaines d'intérêt commun, notamment la culture, le transport aérien, les affaires islamiques, la pêche maritime, le tourisme et les échanges économiques.



Le Maroc et les Maldives partagent des relations historiques et spirituelles très anciennes remontant au 12ème siècle, grâce au voyageur et prédicateur marocain Al Hafiz Abu Al-Barakat Yousouf Al Barbari, qui était à l'origine de la conversion de l’archipel à l’Islam, et dont la sépulture est située près du palais présidentiel dans la capitale, Malé.