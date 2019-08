Le Maroc et les Iles Fidji veulent booster leurs relations

Le Maroc et les Iles Fidji sont animés d'une forte volonté pour renforcer leurs relations bilatérales et établir un partenariat mutuellement bénéfique, a souligné, mercredi dans la capitale fidjienne Suva, l’ambassadeur du Maroc en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans les Etats du Pacifique, Karim Medrek.

"Le Maroc et les Iles Fidji œuvrent ensemble pour renforcer un partenariat mutuellement bénéfique et collaborent au sein des instances internationales pour un meilleur ordre international", a indiqué le diplomate dans une déclaration à la MAP en marge d’une visite de travail aux Fidji, rappelant les présidences des deux pays de la COP22 et COP 23.

Il a également relevé que le Maroc a fait le choix de la coopération Sud-Sud et il l’a mis au cœur de ses priorités stratégiques et économiques, et ce à la faveur de la politique économique ouverte du Royaume et à sa croissance économique fiable. L’ambassadeur a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance du modèle de développement adopté au Royaume, en rappelant à ses interlocuteurs que S.M le Roi Mohammed VI avait appelé à l'adoption d'un nouveau modèle de développement, équilibré et équitable, garant de la dignité de tous, générateur de revenus et d'emplois.

S’agissant de sa visite aux Iles Fidji, Karim Medrek a indiqué qu’elle a été l’occasion de prendre connaissance des potentialités que recèle ce pays dans différents domaines et les opportunités d’investissement offertes notamment dans les secteurs de la pêche maritime, du tourisme et de l’énergie et de constater de visu le climat de sécurité et de stabilité prévalant aux Iles Fidji. Cette visite, à laquelle prennent également part d’autres ambassadeurs accrédités à Suva, avec résidence à Canberra et Wellington, s’inscrit dans une logique de dynamisation des relations entre les Fidji et des pays partenaires.