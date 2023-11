Le Maroc et les Emirats Arabes Unis renforcent leur coopération dans la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes

La Commission nationale chargée de l’application des sanctions prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies relatives au terrorisme, à la prolifération des armes et leur financement (CNASNU), et le Bureau exécutif pour le contrôle et la non-prolifération des Emirats Arabes Unis (EAU), ont signé jeudi à Dubaï, un Mémorandum d’entente (MoU) portant sur le renforcement et le développement des moyens de coopération et de partenariat dans les domaines d'intérêt commun.



Ledit MoU a été signé à l'occasion de la tenue de l’atelier portant sur "La lutte contre le financement du terrorisme - enquêtes et nouvelles technologies", organisé par le Bureau exécutif des EAU pour le contrôle et la non-prolifération, en partenariat avec l'Office des Nations unies contre le terrorisme (ONUCT), les 15 et 16 novembre à Dubaï, indique un communiqué de la CNASNU.



Le Mémorandum a été signé par le directeur du bureau exécutif des EAU, Talal Al Tunaiji, et le directeur des affaires pénales, des grâces et de la détection du crime (DAPGDC) du ministère de la Justice, Hicham Mellati, en sa qualité de président de la CNASNU, en présence du président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nafissi, ainsi que des membres de la CNASNU, précise la même source.



Ce MoU vise le renforcement des mesures de gel sans délai des biens et avoirs et autres actifs des personnes, entités ou organismes impliqués dans le financement du terrorisme et la prolifération des armes, et de détection de cas de non application des engagements reliés à la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, poursuit le communiqué.



La signature de ce MoU constitue une étape importante vers l’établissement d’un système renforcé entre acteurs régionaux homologues comme levier régional pour une lutte plus efficace contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes, notamment à travers la consolidation de la coopération régionale et des initiatives de partage des bonnes pratiques et transfert d’expertise pour dissiper les sources de financement du terrorisme et de prolifération des armes, ajoute-t-on.