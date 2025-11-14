Le Maroc et le Congo coopèrent pour une transition durable


Le Maroc et le Congo coopèrent pour une transition durable
Le Maroc et la République du Congo ont réaffirmé, en marge de la 30e Conférence des Nations unies sur le climat (COP30) qui se tient à Belém, en Amazonie brésilienne, leur volonté commune d’intensifier la coopération bilatérale et régionale en matière de développement durable.

Cette volonté a été exprimée lors d'un entretien entre Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et Arlette Soudan-Nonault, ministre de l’Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, et secrétaire exécutive de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu du Bassin du Congo.

Les deux responsables ont salué la dynamique engagée à travers l’Accord de coopération bilatérale sur l’environnement et le développement durable, signé en août 2024, qui constitue un cadre propice au partage d’expériences dans des domaines d’intérêt commun telles que la gouvernance environnementale, l’économie circulaire et la transition durable.

Les échanges ont également porté sur l’état d’avancement des travaux de la CCBC, notamment la stratégie de financement du Bassin et les préparatifs de la table ronde stratégique des bailleurs de fonds et du quatrième Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la CCBC l’année prochaine, qui va coïncider avec le 10ème anniversaire de la création de ladite Commission.

Egalement en marge de la conférence sur le climat, Mme Benali s’est entretenue avec Abdullah Bin Ali Al-Amri, président de l’Autorité de l'environnement du Sultanat d’Oman et président de la septième session de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement (ANUE-7).

Cette rencontre a permis un échange approfondi sur les priorités climatiques régionales et internationales, notamment en matière d’adaptation au changement climatique, de finance climat, de pertes et préjudices ainsi que de transfert des technologies.

Les deux parties ont insisté sur la nécessité d’intensifier la coopération entre pays partenaires afin d’accélérer la mise en œuvre des engagements climatiques et de renforcer la résilience face aux impacts du changement climatique.

Mme Benali a présenté la vision du Maroc en matière de mise en œuvre des politiques climatiques, en évoquant notamment la CDN3.0 et les innovations méthodologiques qu’elle propose, susceptibles d’inspirer d’autres pays dans la planification, la transparence et le suivi de leurs engagements climatiques.

Les échanges ont enfin porté sur les priorités de la présidence omanaise de l’ANUE-7, en mettant l'accent sur la nécessité de renforcer les synergies entre les accords environnementaux multilatéraux.


