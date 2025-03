Le Maroc et le Brésil signent un protocole d'accord pour renforcer la coopération dans le domaine des TIC

Le Maroc et le Brésil ont signé, jeudi, un protocole d'accord visant à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), indique jeudi un communiqué du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.



Cet accord a été signé à l'occasion d'une rencontre tenue à Rabat entre la ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, et le ministre brésilien des Communications, Juscelino Filho, accompagné de l’ambassadeur du Brésil au Maroc, Alexandre Guido Lopes Parola, du sénateur Efraim Filho, ainsi que d'une délégation officielle, précise le communiqué.



L'accord prévoit l'échange d'expertise, le partage des meilleures pratiques et la promotion d'initiatives conjointes, afin d'accompagner la transition numérique des deux pays.

Dans un contexte de partenariat croissant entre le Maroc et le Brésil, les discussions entre les deux parties ont mis en avant lors de cette rencontre l'importance des TIC, de l'économie numérique et de la transformation digitale, note le communiqué. Elles ont également mis l'accent sur les enjeux liés à l'amélioration de la connectivité et à la réduction des inégalités d'accès aux infrastructures numériques, autant de leviers essentiels pour le développement économique et social.