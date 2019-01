Le Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles renforcent leur coopération dans les domaines de l'administration et de la fonction publique

Le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader et le ministre du Budget et de la Fonction publique et de la Simplification administrative dans le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, André Flahaut, ont procédé, jeudi dans la capitale belge, à la signature d'un mémorandum d'entente visant à renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'administration électronique et de la fonction publique.

En vertu de cet accord, les deux parties conviennent d'établir un cadre de collaboration et d'échange en vue d’assurer la réforme et la modernisation de leurs administrations publiques, le renforcement de leurs capacités de gestion et le développement de leurs ressources humaines.

Pour ce faire, elles s'engagent à mener des activités de coopération ayant trait notamment aux politiques et stratégies numériques, à la modernisation de la fonction publique, à la simplification des services administratifs, ainsi qu'à l'innovation dans le service public.

Les ministères marocain et de la fédération Wallonie-Bruxelles devront également favoriser l'échange d’informations et d’expériences, la conclusion d’accords particuliers ou techniques, l'élaboration de projets conjoints et l'organisation de rencontres professionnelles, de séminaires et d'ateliers.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ben Abdelkader s'est félicité de la signature de ce mémorandum d'entente qui vise à établir un programme de partenariat entre les deux ministères concernant particulièrement la dématérialisation des services publics, la simplification des procédures administratives et l'innovation dans le cadre de la gouvernance publique.

"Cet accord vient également renforcer les capacités de nos cadres dans le cadre d'une dynamique de réforme transformationnelle, conformément à la vision déclinée dans le Plan national de la réforme de l'administration 2018-2021", a relevé le ministre.

Il a ainsi fait observer que son département s'engagera dans les jours qui viennent dans un processus de mise en œuvre des engagements stipulés dans cette convention à travers un certain nombre d'activités et d'échanges de visites, pour que "nous puissions s'informer de l'expérience de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le domaine de la modernisation de l'administration et nous inspirer de ses pratiques innovantes dans le domaine de la simplification administrative, mais aussi de la transformation digitale des services administratifs".

De son côté, M. Flahaut a relevé que cet accord sera à même de "concrétiser notre bonne coopération et nous permettre de nous améliorer mutuellement dans les domaines de l'administration et de la fonction publique".

Cet accord, a-t-il ajouté, prévoit une série d'engagements visant à consolider le partenariat entre le Maroc et la Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière, à travers notamment un échange de connaissances et d'expériences à même d'assurer un bon fonctionnement de l'administration publique et de moderniser ses services.

Auparavant M. Ben Abdelkader s'était entretenu avec Rachid Madrane, ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette entrevue était l'occasion pour le ministre marocain de s'informer de l'expérience de la Belgique en matière de déconcentration administrative.

La cérémonie de signature du mémorandum d'entente, qui s'est déroulée en présence notamment de l'ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, clôture la visite effectuée cette semaine par M. Ben Abdelkader à Bruxelles, au cours de laquelle le ministre délégué a eu des rencontres avec plusieurs responsables de la Fédération Wallonie-Bruxelles.